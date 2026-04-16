Перебронирование при смене работы продлится до недели времени

Работник критически важного предприятия на работе. Фото: "Запоріжсталь"

Если гражданин меняет одно критически важное предприятие на другое, его бронирование обязательно будет отменено и оформлено заново на новом рабочем месте. На это уйдет 5-7 дней времени. Но бронь на предыдущем месте может сохраниться еще некоторое время после увольнения.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Перебронирование и смена рабочего места

Бронирование в Украине касается работников ряда предприятий и организаций. Эти предприятия признаны критически важными для функционирования отечественной экономики.

К юристам обратился гражданин, который имеет действующее бронирование в одном из государственных учреждений. Мужчина объяснил, что планирует сменить работодателя, но новое рабочее место также является частью критически важного для украинской экономики предприятия.

Гражданин поинтересовался, как долго продлится процесс перебронирования при смене работы. В частности, будет ли действовать бронь в день увольнения с предыдущей работы.

Читайте также:

Продолжительность процесса и бронь после увольнения

Что касается брони в день увольнения, то здесь, объяснили юристы, гражданин не может рассчитывать на защиту от призыва. Юрист Владислав Дерий отметил: "Юридически уже не будет действовать. Согласно Постановлению КМУ №76, предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в случае увольнения работника с предприятия. Соответственно, с даты, указанной в приказе об увольнении, Вы теряете основания для отсрочки. Практически же в реестрах она еще может отображаться".

Что касается процесса перебронирования, то, как отметил адвокат Никита Богданов, это достаточно быстрая процедура. Богданов отметил: "Процесс перебронирования занимает 5-7 дней".

Адвокат объяснил нюансы этой ситуации, в частности, можно ли рассчитывать на бронь с предыдущей работы уже после увольнения. Никита Богданов заверил: "После вашего увольнения, если работодатель не аннулирует бронирование через портал "Дія", бронирование будет еще висеть некоторое время, неделю-две. За это время вы можете успеть оформиться в новую компанию. Как только вы появитесь в списках работников компании в действии, надо будет проверить ваш статус, чтобы бронирование предыдущее было снято, тогда вас могут подать на бронирование на новом предприятии".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что с апреля 2026 года изменится ситуация с бронированием работников критически важных предприятий.

Отныне в Украине вводится регулярная проверка предприятий, которые ранее получили статус критически важных.

Кроме того, государство будет эффективнее использовать различные реестры для оформления бронирования и выявления проблем и неточностей.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, сразу ли в процессе перебронирования у работника критически важного предприятия появится новая бронь.

Юристы объяснили, что это не происходит автоматически. Работодатель должен подать новое заявление на бронирование работников, и через 72 часа бронь должна подтвердиться.