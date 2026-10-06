Мужчина передавал информацию о местонахождении ТЦК в Ковеле — суд его наказал

Сотрудники ТЦК. Иллюстративное фото: sud.ua

В Ковеле Волынской области судили местного жителя, который систематически публиковал в группе Viber информацию о местонахождении групп оповещения ТЦК и их транспорта. За содеянное суд назначил определённое наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Армия Inform".

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Детали дела

Согласно материалам дела, следствие зафиксировало 10 эпизодов деятельности мужчины в течение двух месяцев. В частности, в одном из сообщений он указал количество военнослужащих ТЦК и транспорт, на котором они прибыли. В другом случае ковельчанин опубликовал их фотографию.

Кроме того, мужчина отправлял в группу голосовые сообщения, в которых сообщал о местах нахождения военных, транспортных средствах и направлениях их передвижения по городу.

Доступ ко всем этим сообщениям имели участники группы в Viber, число которых превышало 13 тысяч человек.

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В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину. Стороны также заключили соглашение о признании вины. При этом суд учел искреннее раскаяние мужчины и положительную характеристику в его отношении.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства. В частности, мужчина искренне раскаялся в содеянном, а также получил положительную характеристику.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 114-1 УК Украины, касающейся препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований. За это ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Однако от реального отбывания наказания осужденного освободили с испытательным сроком. Суд определил для него испытательный срок в один год.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber и сдавали информацию о местонахождении ТЦК. За содеянное им назначили испытательный срок.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения представителей ТЦК. Суд по итогам дела запретил ей покидать Украину.