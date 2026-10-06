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Головна Мобілізація Злив місця розташування ТЦК у Viber тисячам людям: вирок суду

Злив місця розташування ТЦК у Viber тисячам людям: вирок суду

Ua ru
6 жовтня 2026 03:32
Чоловік зливав місця розташування ТЦК у Ковелі - суд його покарав
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: sud.ua

У Ковелі Волинської області судили місцевого жителя, який систематично зливав у Viber-групу місця, де були групи оповіщення ТЦК та їх транспорт. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Армія Inform".

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Деталі справи 

Згідно з матеріалами справи, слідство задокументувало 10 епізодів діяльності чоловіка протягом двох місяців. Зокрема, в одному з повідомлень він зазначив кількість військовослужбовців ТЦК та транспорт, на якому вони прибули. В іншому випадку ковельчанин оприлюднив їхню фотографію.

Крім того, чоловік надсилав до групи голосові повідомлення, в яких повідомляв про місця перебування військових, транспортні засоби та напрямки їхнього пересування містом.

Доступ до всіх цих повідомлень мали учасники Viber-групи, кількість яких перевищувала 13 тисяч осіб.

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Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину в повному обсязі. Сторони також уклали угоду про визнання винуватості. Водночас суд врахував щире каяття чоловіка та позивну характеристику щодо нього.

Призначаючи покарання, суд врахував обставини, які його пом'якшують. Зокрема, чоловік щиро розкаявся у скоєному, а також отримав позитивну характеристику.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 114-1 ККУ, яка стосується перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. За це йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Однак від реального відбування покарання засудженого звільнили з випробуванням. Суд визначив для нього іспитовий строк на один рік.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Львівщині судили подружжя, які були адміністраторами Viber-групи та зливали місця розташування ТЦК. За скоєне їм призначили іспитовий строк.

Також ми писали, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця, де перебувають представники ТЦК. Суд за результатами справи заборонив їй покидати Україну.

суд Viber мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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