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Главная Мобилизация Распечатка из "Резерв+": для группы оповещения это не аргумент

Распечатка из "Резерв+": для группы оповещения это не аргумент

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 12:20
Распечатка из Резерв+: для группы оповещения это не аргумент
Работа группы оповещения ТЦК, приложение "Резерв+". Фото: NV, Новини.LIVE

Группа оповещения ТЦК должна принимать распечатку электронного военно-учетного документа в качестве законного документа. Однако на практике ситуация сложнее. Поэтому лучше иметь при себе смартфон с работающим приложением "Резерв+".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Мобилизация в Украине

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Она была объявлена 24 февраля 2022 года после введения военного положения на всей территории страны.

Мобилизация касается всего военнообязанного населения. В эту группу входят, во-первых, все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, состоящие на воинском учете.

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Также могут быть мобилизованы и те мужчины, которым не исполнилось 25 лет. Это касается бывших ограниченно годных к военной службе мужчин, которые после изменений в законодательстве получили статус "военнообязанных" независимо от возраста.

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Распечатка "Резерв+" может стать проблемой

Мобилизацией в Украине занимаются группы оповещения ТЦК. Они имеют право вручать повестки военнообязанным гражданам.

Кроме того, благодаря наличию в составе группы представителей Нацполиции, они могут задерживать нарушителей воинского учета. После задержания этих граждан доставляют в ТЦК для дальнейших процессуальных действий.

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Адвокат Ярослав Турчин объяснил, почему гражданам стоит установить на смартфон приложение "Резерв+", чтобы не иметь проблем с группой оповещения ТЦК: "Наличие "Резерв+" считается обязательным. Закон, конечно, предусматривает право на ношение распечатки из "Резерв+" с QR-кодом, но ТЦК может сказать, что не может проверить его сейчас". Турчин пояснил, что следствием такой ситуации станет "бусификация".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что группа оповещения ТЦК может задерживать и призывников.

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Группы оповещения ТЦК имеют право задерживать нарушителей не только из числа военнообязанных, но и призывников. Но на практике это происходит очень редко. Причина в том, что призывников почти не объявляют в розыск.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что группа оповещения ТЦК не имеет права задерживать тех граждан, у которых истекли сроки розыска.

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Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск нарушителей воинского учета. Группа оповещения ТЦК имеет право задерживать граждан, объявленных в розыск. Но после истечения срока административного наказания задержание такого гражданина уже является незаконным.

ТЦК и СП военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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