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Головна Мобілізація Роздруківка з "Резерв+": для групи оповіщення це не аргумент

Роздруківка з "Резерв+": для групи оповіщення це не аргумент

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 12:20
Роздруківка з Резерв+: для групи оповіщення це не аргумент
Робота групи оповіщення ТЦК, застосунок "Резерв+". Фото: NV, Новини.LIVE

Група оповіщення ТЦК має приймати як законний документ роздруківку електронного військово-облікового документу. Але на практиці ситуація є складнішою. Тому краще мати при собі смартфон із робочим застосунком "Резерв+".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація в Україні

В Україні продовжується загальна мобілізація. Вона була оголошена 24 лютого 2022 року після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Мобілізація стосується усього військовозобов’язаного населення. До цієї спільноти входять, по-перше, усі чоловіки віком від 25 до 60 років, які перебувають на військовому обліку.

Також мобілізувати можуть і тих чоловіків, яким не виповнилося 25 років. Це стосується колишніх обмежено придатних чоловіків, вони після змін у законодавстві отримали статус "військовозобов’язані" незалежно від віку.

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Роздруківка "Резерв+" може стати проблемою

Мобілізацією в Україні займаються групи оповіщення ТЦК. Вони мають право вручати повістки військовозобов’язаним громадянам.

Крім того, завдяки наявності у складі групи представників Нацполіції, вони можуть затримувати порушників військового обліку. Після затримання цих громадян доправляють до ТЦК для подальших процесуальних дій.

Адвокат Ярослав Турчин пояснив, чому громадянам варто встановити на смартфон застосунок "Резерв+", аби не мати проблем із групою оповіщення ТЦК: "Наявність "Резерв+" вважають обов’язковим. Закон передбачає, звісно, право на носіння роздруківки з "Резерв+" з QR-кодом, але ТЦК може сказати, що не можуть перевірити його зараз". Турчин пояснив, що наслідком у такій ситуації буде "бусифікація".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що група оповіщення ТЦК може затримувати і призовників.

Групи оповіщення ТЦК мають право затримувати порушників не тільки у статусі військовозобов’язаних, а і призовників. Але на практиці це відбувається дуже рідко. Причиною є те, що призовників майже не оголошують у розшук.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що група оповіщення ТЦК не має права затримувати тих громадян, у яких закінчилися строки розшуку.

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук порушників військового обліку. Група оповіщення ТЦК має право затримувати громадян, оголошених у розшук. Але після спливання термінів адмінстягнення затримання такого громадянина уже незаконне.

ТЦК та СП військово-обліковий документ Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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