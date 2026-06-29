Размер ставки на предприятии, находящемся в критическом состоянии, не влияет на бронирование

Подготовка документов в ТЦК. Фото: court.gov.ua

Любомир Кучер Редактор, юрист

Если работник критически важного предприятия работает ещё и в школе, где ему была оформлена отсрочка, это не влияет на возможность его бронирование. Также это не влияет на списки военнообязанных работников предприятия критической важности. Он, даже при низкой ставке, все равно включается в списки работников, на которых будет рассчитываться квота на призыв.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бронирование на критически важных предприятиях

У украинских военнообязанных граждан есть две законные причины избежать мобилизации в ряды ВСУ в период чрезвычайного положения. Этими причинами являются отсрочка и бронирование.

Бронирование предоставляется работникам части украинских предприятий. Срок действия бронирования заканчивается одновременно с увольнением гражданина с занимаемого им рабочего места.

Право на бронирование работников предоставляется только тем предприятиям, которые признаны критически важными. Статус предприятий, критически важных для украинской экономики, присваивается после проверки соблюдения компанией или организацией ряда инфраструктурных требований.

Размер ставки не влияет на зачисление в списки на отсрочку

К юристам обратился гражданин, работающий на критически важном предприятии. Мужчина отметил, что он, кроме того, занимает педагогическую должность в школе, где у него есть отсрочка.

Гражданин поинтересовался, включается ли он в потенциальные списки на бронирование, то есть учитывают ли его в списке работников на квоты для бронирования. Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что размер ставки здесь не играет роли, по крайней мере, на данный момент.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "По состоянию на 01.09.2026 военнообязанный, работающий на 0,25 ставки, учитывается в общем количестве военнообязанных работников предприятия критически важной отрасли для расчета квоты. То, что он работает на 0,25 ставки, для квоты не имеет значения: он считается как один военнообязанный работник, а не пропорционально ставке".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что правительство обновило критерии бронирования для критически важных предприятий.

Кабинет министров Украины обновил правила бронирования военнообязанных работников для критически важной инфраструктуры. Среди основных изменений повышение требований к заработной плате, которая должна составлять почти 26 тысяч гривен, и правила подсчета квот, то есть работник, имеющий отсрочку по закону или работающий по совместительству, будет иметь только одну квоту.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что некоторые работники критически важных предприятий могут лишиться бронирования.

Министерство экономики Украины призывает предприятия критически важных отраслей не затягивать с подачей необходимой документации. Это важно для сохранения права на резервирование работников.