Главная Мобилизация Разные данные в ВУД: на границе это не станет проблемой

Разные данные в ВУД: на границе это не станет проблемой

Дата публикации 28 мая 2026 15:25
Приложение "Резерв+", которое является электронным военно-учетным документом. Фото: Новини.LIVE

Часть военнообязанных граждан имеет право выезжать за границу во время войны. Для этого они должны иметь при себе военно-учетные документы. В этих документах могут быть неточные расширенные данные, но это, по словам юристов, не повлияет на возможность выезжать из Украины.

Отсрочка и выезд за границу

После введения военного положения 24 февраля 2022 года выезд из Украины стал закрытым для части граждан. Речь идет о тех, кто состоит на воинском учете и старше 23 лет.

Впрочем, даже в мобилизационном возрасте гражданин может выехать из Украины в особый период. Но для этого гражданину нужно иметь оформленную отсрочку от мобилизации.

Для выезда за границу при наличии отсрочки или бронирования гражданин должен иметь при себе соответствующие документы. Это, в частности, военно-учетный документ.

Пограничники проверяют не всю информацию

С декабря 2025 года основным и единственным новым военно-учетным документом является электронный. Его отображением является мобильное приложение "Резерв+".

К юристам обратился гражданин, который был признан непригодным к военной службе. Он поинтересовался, не будет ли у него проблем на границе, если в его "Резерв+" в расширенных данных есть неправильная информация (дата прохождения ВВК).

Юристы заверили гражданина, что выезд за границу для этого гражданина остается открытым. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Это не будет проблемой, поскольку пограничники не проверяют расширенные данные Реестра".

Бывший ограниченно годный, которому не исполнилось 23 лет, имеет право выезжать за границу. Вместе с тем, он подпадает под мобилизацию, как военнообязанный. Поэтому пересечь государственную границу он может, но до границы ТЦК имеет право мобилизовать такого гражданина.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что ГПСУ может не выпустить за границу гражданина с временной непригодностью.

Гражданин с временной непригодностью может выехать за границу до окончания срока действия предварительно пройденной ВВК. Но в некоторых случаях пограничники имеют право отказать гражданину в пересечении государственной границы. Поэтому, как объяснили юристы, право выезда придется оформлять через суд.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
