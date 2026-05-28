Різні дані у ВОД: на кордоні це не стане проблемою

Застосунок "Резерв+", який є електронним військово-обліковим документом.

Частина військовозобов’язаних громадян має право виїжджати за кордон під час війни. Для цього вони повинні мати при собі військово-облікові документи. У цих документах можуть бути неточні розширені дані, але це, за словами юристів, не вплине на можливість виїжджати з України.

Відстрочка і виїзд за кордон

Після запровадження воєнного стану 24 лютого 2022 року виїзд з України став закритим для частини громадян. Йдеться про тих, хто перебуває на військовому обліку і старший 23 років.

Втім, навіть у мобілізаційному віці громадянин може виїхати з України в особливий період. Але для цього громадянину потрібно мати оформлену відстрочку від мобілізації.

Для виїзду за кордон за наявності відстрочки чи бронювання громадянин повинен мати при собі відповідні документи. Це, зокрема, військово-обліковий документ.

Прикордонники перевіряють не усю інформацію

З грудня 2025 року основним і єдиним новим військово-обліковим документом є електронний. Його відображенням є мобільний застосунок "Резерв+".

До юристів звернувся громадянин, який був визнаний непридатним до військової служби. Він поцікавився, чи не буде у нього проблем на кордоні, якщо в його "Резерв+" у розширених даних є неправильна інформація (дата проходження ВЛК).

Юристи запевнили громадянина, що виїзд за кордон для цього громадянина залишається відкритим. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Це не буде проблемою, оскільки прикордонники не перевіряють розширені дані Реєстру".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що громадянин у статусі "військовозобов'язаний" до 23 років може виїхати за кордон.

Колишній обмежено придатний, якому не виповнилося 23 років, має право виїжджати за кордон. Разом з тим, він підпадає під мобілізацію, як військовозобов’язаний. Тож перетнути державний кордон він може, але до кордону ТЦК має право мобілізувати такого громадянина.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що ДПСУ може не випустити

за кордон громадянина з тимчасовою непридатністю.

Громадянин з тимчасовою непридатністю може виїхати за кордон до закінчення терміну дії попередньо пройденої ВЛК. Але в деяких випадках прикордонники матимуть право відмовити громадянину у перетині державного кордону. Тож, як пояснили юристи, право виїзду доведеться оформлювати через суд.