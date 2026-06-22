Реестр должников и арест карт: в ВРУ назвали наказания для уклонистов

Руслан Горбенко. Фото: slovoidilo.ua

Любомир Кучер Редактор, юрист

Военнообязанных украинцев, которые не обновили свои данные или проигнорировали повестку, могут ожидать серьезные ограничения. Нарушителей планируют вносить в реестр должников и блокировать их банковские счета. Такие меры рассматриваются как один из главных механизмов воздействия на тех, кто уклоняется от воинского учета.

Об этом со ссылкой на народного депутата Руслана Горбенко сообщает Новини.LIVE.

Как будут наказывать уклонистов

Парламентарий рассказал, что Верховная Рада уже передала Министерству обороны и правительству все необходимые полномочия, чтобы они могли реформировать сферы мобилизации и обороны. Сами же депутаты теперь хотят сосредоточиться на том, как увеличить выплаты военнослужащим и сделать оборонные закупки абсолютно прозрачными.

Горбенко отметил, что решение о возможном аресте счетов должна принимать именно исполнительная власть. В то же время он подтвердил: если человек не обновил информацию о себе или не явился по повестке, его могут внести в единый реестр должников. Для Украины такая система не нова. Аналогичные ограничения налагаются на водителей, которые своевременно не оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения.

По словам Горбенко, схема будет работать по привычному алгоритму: сначала нарушителю заблокируют банковские карты, а если он и дальше будет игнорировать штрафы, государство сможет принудительно изъять его имущество. Частные коллекторы к этому процессу привлекаться не будут.

Если общая сумма неуплаченных штрафов превысит 400 тысяч гривен, исполнительная служба получит законное право обратиться в суд, чтобы конфисковать и продать имущество должника.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП сообщал, что за игнорирование повесток предусмотрено наказание. Речь идет о штрафе. Кроме того, нарушителя могут объявить в розыск.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что городские и сельские советы имеют право направлять гражданам повестки. Такие документы имеют такую же силу, как и те, которые направляет ТЦК и СП. За их игнорирование предусмотрено наказание.