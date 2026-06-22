Сотрудник ТЦК с военнообязанным. Фото иллюстративное: УНІАН

В условиях военного положения граждан вызывают в ТЦК и СП с помощью повесток. Документ могут вручить гражданину лично или отправить по почте. Повестку формируют с помощью Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов или оформляют на бланке — обе версии документа будут иметь одинаковую юридическую силу, а за их игнорирование предусмотрено наказание.

Об этом 12 июня сообщил Харьковский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Как в Украине наказывают за игнорирование повесток

Неявка в военкомат после получения повестки считается нарушением правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Нарушителей штрафуют на сумму от 17 тысяч гривен до 25,5 тысячи гривен, а также могут объявить в розыск. Если же человек систематически игнорирует повестки, его могут привлечь к уголовной ответственности и другим правовым ограничениям.

"Игнорирование боевой повестки — это уклонение от призыва во время мобилизации. За это предусмотрена не административная, а уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", — предупредили в региональном ТЦК и СП.

Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что гражданам, ранее относившимся к категории "ограниченно пригодных", не нужно приходить на ВВК самостоятельно. Пройти медосмотр нужно было в установленный срок. Тем, кто проигнорировал это требование, должны выслать повестку.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что объявить в розыск могут даже тех, кто не проходил ВВК. Такое решение можно обжаловать. Для этого нужно прийти в военкомат или обратиться в суд.