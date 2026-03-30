Повестки от горсовета нельзя игнорировать: накажут админвзысканием

Военнообязанный гражданин с повесткой.

Городские и сельские советы имеют право присылать военнообязанным гражданам повестки. Такие документы имеют такую же законную силу, как и повестки от ТЦК. Поэтому игнорировать их не стоит, потому что можно получить розыск и все равно придется посетить территориальный центр комплектования.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Повестки во время войны

Одним из основных элементов воинского учета в Украине являются повестки. Этот документ вручается лично или направляется по почте военнообязанным гражданам с той или иной целью.

Во время особого периода повестки нужны для эффективного проведения всеобщей мобилизации. Во время военного положения повестки направляются для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии.

К юристам обратился гражданин, который получил повестку по почте. При этом повестка, как пояснил мужчина, поступила не от ТЦК, а от городского совета. Гражданин поинтересовался, законны ли такие повестки и что будет за их игнорирование.

Игнорирование повестки от горсовета

Юристы отметили, что повестки могут присылать гражданам не только ТЦК. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Да, такая повестка может быть направлена военнообязанному согласно распоряжению от ТЦК".

Относительно возможных проблем с такими повестками, отметил Айвазян, игнорировать их не стоит. Юрист подчеркнул: "Не советую Вам игнорировать повестку от горсовета, поскольку ответственность за неявку такая же, как и ответственность за неявку по повестке, присланной непосредственно от ТЦК".

Более того, отметил адвокат, с территориальным центром комплектования все равно придется иметь дело: "Обращаю Ваше внимание и на то, что из имеющейся практики, за неявку по оповещению от городского совета Вы получите розыск с указанием "не явился по мобилизационному распоряжению". Кроме того, у Васне будет возможности (при необходимости) оплатить штраф через "Резерв+", а соответствующий вопрос придется решать уже с ТЦК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как отличаются виды ответственности за игнорирование повесток.

За неявку по повесткам военнообязанный гражданин должен нести ответственность. Если речь идет о повестке на уточнение данных, эта ответственность будет административная, а если проигнорировать боевую повестку, в этой ситуации будет иметь место уголовная ответственность.

Граждане, состоящие на воинском учете, во время действия военного положения могут получать повестки от любого ТЦК. В особый период, во время мобилизации, место регистрации гражданина не имеет особого значения, это подтверждают и суды.

Граждане, состоящие на воинском учете, во время действия военного положения могут получать повестки от любого ТЦК. В особый период, во время мобилизации, место регистрации гражданина не имеет особого значения, это подтверждают и суды.