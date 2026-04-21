Военнообязанный до 23 лет может выехать за границу

Проверка документов на украинской границе. Фото: ГПСУ

Бывший ограниченно годный, которому не исполнилось 23 лет, имеет право выезжать за границу. Вместе с тем, он подпадает под мобилизацию, как военнообязанный. Поэтому пересечь государственную границу он может, но до границы ТЦК имеет право мобилизовать такого гражданина.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Выезд за границу во время действия военного положения является ограниченным. Границы закрыты для большинства граждан, состоящих на воинском учете.

Вместе с тем, часть граждан мужского пола может пересекать государственную границу. Это призывники, которым еще не исполнилось 23 лет.

К юристам обратился гражданин, который еще не достиг 23-летнего возраста. Но, вместе с тем, он ранее был ограниченно годным, поэтому после изменений в законодательстве получил статус "годный к военной службе" и категорию "военнообязанный".

До границы мобилизация, но граница открыта

Гражданин поинтересовался, может ли он выезжать за границу, учитывая присвоенную ему категорию. Юристы, комментируя ситуацию, объяснили, что она неоднозначна.

Юрист Владислав Дерий отметил: "В соответствии с законодательством Вы можете выехать за границу. Чтобы реализовать это право, достаточно иметь загранпаспорт, военно-учетный документ (можно е-ВУД с "Резерв+") и не находиться в розыске ТЦК".

При этом, подчеркнул Дерий, такой гражданин одновременно подлежит и мобилизации. Юрист отметил: "Задержать Вас могут на первом же блокпосте. При этом не обязательно иметь статус в розыске".

Таким образом, на границе бывшего ограниченно годного не имеют права выпустить за границу, но до границы его могут мобилизовать.

