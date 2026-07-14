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Главная Мобилизация Решение региональной ВВК о непригодности: нормы закона и фактическая ситуация

Решение региональной ВВК о непригодности: нормы закона и фактическая ситуация

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 15:25
Решение региональной ВВК о негодности: нормы закона и фактическая ситуация
Военно-медицинская комиссия. Фото: "АрміяInform". Коллаж: Новини.LIVE

Для того чтобы гражданин, признанный негодным к военной службе, был снят с воинского учета, это решение должна принять региональная ВВК. Формально на это у РВВК отводится всего пять дней. Но на самом деле процесс может затянуться до месяца.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Непригодность и ВВК

Военно-врачебные комиссии необходимы для определения степени годности граждан, состоящих на воинском учете, к службе в ВСУ. По результатам ВВК гражданина могут признать как годным, так и негодным к военной службе.

Если гражданин признан непригодным к службе в ВСУ, его должны исключить из воинского учета. Но этот процесс не происходит одномоментно и не решается на уровне первичных военно-врачебных комиссий.

Для того чтобы получить статус непригодности к военному учету, необходимо оформить справку о болезни. А этот документ может оформить только региональная (или центральная) ВВК.

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Формальные и фактические временные рамки работы региональных ВВК

К юристам обратился гражданин, который на первичной ВВК получил предварительный статус «непригодный к военной службе». Он пояснил, что его документы уже передали в региональную ВВК.

Гражданин поинтересовался, как долго там будут принимать окончательное решение. Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что существует несколько вариантов, формальный и фактический, которые несколько отличаются.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Нормативные сроки на утверждение составляют 5 календарных дней. Но в реальности рассмотрение документов в региональной ВВК занимает от 14 до 30 дней с момента их поступления".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в формулировках документов ВВК о непригодности произошли изменения.

Непригодных к военной службе исключают из воинского учета. В документе, необходимом для исключения, свидетельстве о болезни, произошли изменения. Из этого документа исчезла формулировка "с исключением из воинского учета".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие военно-врачебные комиссии подтверждают непригодность военнослужащих.

Военно-врачебные комиссии самого низкого уровня имеют право принимать решения о непригодности к военной службе военнослужащих ВСУ. Существует единственное исключение, когда списать из рядов армии военнослужащего может только центральная ВВК.

военный учет ВВК военнообязанные
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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