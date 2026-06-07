Решетилова указала на необходимые изменения в системе мобилизации и ВВК

Военный омбудсмен Ольга Решетилова. Фото: Суспільне Новини/Александр Сова

Военный омбудсмен Ольга Решетилова указала на важные изменения в процессе мобилизации, необходимые для "адекватной" работы призыва. Речь идет о мотивированных военных, реформе системы военно-врачебных комиссий и улучшении самого механизма призыва.

Об этом Ольга Решетилова рассказала в интервью Суспільному, сообщает Новини.LIVE.

Три шага для улучшения мобилизации

Журналистка попросила назвать изменения, которые с точки зрения Офиса военного омбудсмена, нужны для того, чтобы мобилизация работала адекватно. В ответ Решетилова назвала три момента, которые, по ее мнению, могут улучшить этот процесс, а прежде всего — мотивированные военные с пониманием цели и конституционного долга защиты государства.

"Несколько моментов. Первое, мы бы хотели видеть в армии людей мотивированных, которые понимают, для чего они приходят и что защита государства — их конституционный долг и пришло время поменять тех военнослужащих, которые служат уже длительный период. Для этого, мне кажется, здесь важна в целом коммуникация — наша, государства, общества, внутренний честный разговор. Такой обновленный социальный договор о том, что служить должны все, на принципах ротации", — отметила омбудсмен.

Вторым шагом Решетилова назвала реформу ВВК и приказа Министерства обороны Украины №402, который устанавливает пригодность и определяет порядок прохождения врачей.

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"Мне бы очень хотелось, чтобы мы реформировали систему военно-врачебных комиссий и тот злосчастный 402-й приказ, которым очень занижена планка здоровья для военнослужащих. Я уже упоминала о новобранцах, которые сейчас на заместительной поддерживающей терапии. Кроме того, я очень часто в учебных центрах вижу людей с явными недостатками здоровья, которых ВВК просто не видит. И это огромная проблема. 402-й приказ очень субъективный", — пояснила Решетилова.

Она добавила, что третьим шагом является улучшение самого процесса мобилизации, над которым Минобороны уже работает.

"Если мы говорим, что хотим видеть в армии немножко другое качество новоприбывших новобранцев — очевидно, этот процесс должен происходить иначе. Возможно ли это? Я для себя еще ответа не получила. Возможно ли на пятом, шестом, потом, возможно, седьмом годах войны обойтись без принудительной мобилизации? У меня нет на это ответа. Генштаб, военные считают, что нет, что мы никаким другим образом не сможем уговорить общество присоединяться в ряды сил обороны", — отметила омбудсменка.

Новини.LIVE со ссылкой на заявление Ольги Решетиловой рассказывали о случаях болезней среди мобилизованных в учебных центрах. В частности, зимой 2025-2026 гг. обнаружили сотни госпитализаций с осложнениями после респираторных заболеваний. Сейчас проверяют обстоятельства смертей военных 425-го штурмового полка "Скала", которые, как сообщали журналисты, умерли от пневмонии.

Также мы рассказывали, что адвокат юридической фирмы "Марусяк и Партнеры" Оксана Воробей в комментарии РБК-Украина объяснила как обжаловать заключение ВВК, если вы с ним не согласны. Так, сначала следует обратиться в высшую ВВК, если это не имело результатов, тогда стоит идти в суд.