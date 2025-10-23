Видео
Україна
Вице-спикер Верховной Рады сказала, сколько женщин служат в ВСУ

Вице-спикер Верховной Рады сказала, сколько женщин служат в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 12:24
обновлено: 12:23
Женщины на передовой — сколько военнослужащих служат в ВСУ
Военнослужащая ВСУ. Фото: 43 ОМБр

В Вооруженных силах Украины сейчас служат 68 тысяч женщин. Из них более 5000 выполняют задачи непосредственно на передовой.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк во время выступления на Украинском Женском Конгрессе, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Женщины служат в ВСУ, как на передовой, так и в тылу

По ее словам, более 11 тысяч украинок имеют офицерские звания, еще около 15 тысяч занимают сержантские должности.

Кондратюк отметила, что сейчас более двух тысяч курсанток проходят подготовку к военной службе, а в Национальном университете обороны Украины доля женщин превышает 40%. Это, по ее словам, свидетельствует о глубоких изменениях в обществе и росте роли женщин в системе национальной безопасности.

Во время выступления вице-спикер подчеркнула, что пример украинок, которые служат в армии, является воплощением настоящей смелости.

"Смелость — это когда есть страх, но ты идешь через него, преодолеваешь его ради ценностей. И это об украинских женщинах. Конечно, прежде всего, это о женщинах военных. Мне не хватает даже слов, чтобы описать эту смелость. Смелость военных, наших защитников и защитниц", — отметила Кондратюк.

Напомним, в Украине нет принудительной мобилизации женщин - они могут присоединиться к армии исключительно добровольно. Однако, некоторым гражданкам надо по закону становиться на обязательный воинский учет.

Также недавно Верховная Рада продлила срок действия военного положения и мобилизации.

ВСУ женщины мобилизация война в Украине военнослужащие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
