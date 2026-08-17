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Главная Мобилизация РФ потеряла 1,4 млн человек и готовит новую мобилизацию: Forbes

РФ потеряла 1,4 млн человек и готовит новую мобилизацию: Forbes

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Дата публикации 17 августа 2026 06:30
Армия РФ ежемесячно сокращается примерно на 30 тысяч солдат
Российские военнослужащие. Иллюстративное фото: росСМИ

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около 1,4 миллиона военнослужащих. Только в этом году враг ежемесячно теряет примерно 30 тысяч солдат. На фоне огромных потерь и проблем с набором новобранцев в Москве заговорили о возможности объявления новой волны мобилизации.

Об этом сообщает Forbes, передает Новини.LIVE.

Зачем Кремлю новые солдаты и каковы перспективы у РФ на фронте

Аналитики Центра стратегических и международных исследований отмечают, что соотношение потерь между российскими и украинскими военными составляет примерно 8:1. По данным Института изучения войны, несмотря на огромную цену, которую платит Москва, российские войска не смогли добиться значительных оперативных успехов в ходе весенней и летней наступательных кампаний. Помимо людских ресурсов, РФ стремительно теряет военную технику и корабли Черноморского флота, а удары по нефтеперерабатывающим заводам существенно давят на ее экономику.

Поскольку добровольный набор за деньги существенно замедлился, российские чиновники обсуждают возможность провести мобилизацию осенью, сразу после выборов в Госдуму. В последнее время Кремль пытался привлекать рекрутов высокими выплатами и льготами, но этот ресурс исчерпывается.

Эксперты "Левада-центра" и западные аналитики обращают внимание на то, что российское общество всё больше устает от войны — 67% россиян поддерживают мирные переговоры. Впрочем, эта усталость пока не перерастает в открытые протесты против Кремля.

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По оценкам аналитиков Атлантического совета, дополнительных мобилизованных военное руководство РФ планирует бросить на захват всей территории Донецкой и Луганской областей. Несмотря на применение тактики "мясных штурмов", продвижение захватчиков остается крайне медленным. Эксперты убеждены: даже если Владимир Путин решится на принудительный призыв, одно лишь количество людей без надлежащего обеспечения не изменит ход войны в пользу России.

Ранее Новини.LIVE сообщал о заявлении заместителя командира Третьего армейского корпуса, подполковника Максима Жорина, относительно мобилизации женщин. Военный назвал такую идею ерундой. По его мнению, в призыве женщин нет необходимости, ведь в Украине достаточно мужчин.

Также Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Виолетту Монастырскую писал, что некоторые украинки находятся на воинском учете. Призыву такие женщины также не подлежат. В армию они могут вступить только добровольно.

мобилизация война в Украине военнослужащие потери оккупантов армия РФ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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