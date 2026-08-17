Армія РФ щомісяця скорочується проблизно на 30 тисяч солдатів

Російські військовослужбовці. Фото ілюстративне: росЗМІ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 1,4 мільйона військових. Лише цього року ворог щомісяця втрачає приблизно 30 тисяч солдатів. На тлі величезних утрат та проблеми з набором новобранців у Москві заговорили про можливість оголошення нової хвилі мобілізації.

Про це повідомляє Forbes, передає Новини.LIVE.

Навіщо Кремлю нові солдати та які перспективи у РФ на фронті

Аналітики Центру стратегічних та міжнародних досліджень зазначають, що співвідношення втрат між російськими та українськими військовими становить приблизно 8:1. За даними Інституту дослідження війни, попри величезні ціни, які платить Москва, російські війська не змогли досягти значних оперативних успіхів під час весняної та літньої наступальних кампаній. Окрім людських ресурсів, РФ стрімко втрачає військову техніку й кораблі Чорноморського флоту, а удари по нафтопереробних заводах суттєво тиснуть на її економіку.

Оскільки добровільний набір за гроші суттєво сповільнився, російські чиновники обговорюють можливість провести мобілізацію восени, одразу після виборів до Держдуми. Упродовж останнього часу Кремль намагався залучати рекрутів високими виплатами та пільгами, але цей ресурс вичерпується.

Експерти Левада-центру та західні аналітики звертають увагу на те, що російське суспільство дедалі більше втомлюється від війни — 67% росіян підтримують мирні переговори. Утім, ця втома поки не переростає у відкриті протести проти Кремля.

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За оцінками аналітиків Атлантичної ради, додаткових мобілізованих військове керівництво РФ планує кинути на захоплення усієї території Донеччини та Луганщини. Попри застосування тактики "м'ясних штурмів", просування загарбників залишається вкрай повільним. Експерти переконані: навіть якщо Володимир Путін наважиться на примусовий призов, сама лише кількість людей без належного забезпечення не змінить перебіг війни на користь Росії.

Раніше Новини.LIVE повідомляв про заяву заступника командира Третього армійського корпусу, підполковника Максима Жоріна щодо жіночої мобілізації. Військовий назвав таку ідею нісенітнецею. На його думку, у призові жінок немає потреби, адже в Україні достатньо чоловіків.

Також Новини.LIVE з посиланням на адвоката Віолету Монастирську писав, що деякі українки перебувають на військовому обліку. Призову такі жінки теж не підлягають. До війська вони можуть долучитися лише добровільно.