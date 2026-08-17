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Главная Мобилизация Жорин назвал мобилизацию женщин бредом

Жорин назвал мобилизацию женщин бредом

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Дата публикации 17 августа 2026 04:30
Подполковник Максим Жорин высказался по поводу мобилизации женщин
Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин. Фото: elitukraine.com

В Украине достаточно мужчин. Нет необходимости говорить о мобилизации женщин. Проблема мобилизации носит системный характер — для ее решения нужны не точечные ситуативные решения, а коренные изменения в армии. Мобилизация женщин не только не станет решением проблемы, но и приведет к новым трудностям.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин, передает Новини.LIVE.

Подполковник Жорин высказался о женской мобилизации
Скриншот сообщения Максима Жорина

При каких условиях женщины могут служить

По мнению подполковника, женщины имеют право вступать в армию в качестве добровольцев. Принудительный призыв украинок будет означать, что государство провалило все свои задачи в области мобилизации.

"У нас достаточно различных категорий мужчин, подлежащих мобилизации, чтобы не нести бред об общей мобилизации женщин", — подчеркнул Жорин.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова сообщало, когда в Украине может начаться подготовка к мобилизации женщин. Это произойдет, если увеличится количество мобилизованных в армию РФ. Правда, даже в таком случае призыву будут подлежать не все женщины.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на законопроект, опубликованный на сайте Верховной Рады Украины, писал, что перечень тех, кто имеет право на отсрочку, могут расширить. Речь идет о мужчинах, которые самостоятельно воспитывают ребенка в Украине в связи с длительным пребыванием матери за рубежом.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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