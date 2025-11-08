Видео
Видео

Новый антирекорд СОЧ — Жорин назвал главную проблему армии

Дата публикации 8 ноября 2025 13:59
обновлено: 14:13
Антирекорд СОЧ в Украине - Максим Жорин назвал главную причину
Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин высказался о новом антирекорде случаев самовольного оставления части во время войны. Он назвал первую проблему, на которую стоит обратить внимание.

Об этом подполковник ВСУ написал в своем Telegram в пятницу, 7 ноября.

Жорин высказался о новом антирекорде СОЧ

По словам военного и бывшего народного депутата Игоря Луценко, в октябре этого года из рядов украинской армии дезертировали более 21 тысячи военнослужащих — это стало антирекордом для Вооруженных сил. Так, фактически каждые две минуты Силы обороны покидает один боец.

Жорин назвал такие цифры "полной катастрофой" и отметил, что необходимо серьезнее отнестись к ситуации. В частности, понять, почему в одних разделах показатели СОЧ критические, а в других эта цифра несущественна.

"Подсказываю — самый первый ответ лежит в плоскости работы с личным составом. Подготовка, обеспечение, отношение к людям и профессионализм самих командиров. Это то, с чем вполне возможно работать, и главное — критически необходимо. В противном случае у нас скоро количество СОЧ перевалит за показатели пополнения. Добавьте еще к этому большую мобилизацию в РФ, где явно таких проблем они не будут иметь", — сказал военный.

армия война в Украине СОЧ Максим Жорин военная служба
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
