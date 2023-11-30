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Работодатели должны подать списки всех военнообязанных в ТЦК — какие сроки

30 ноября 2023 05:58
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Кто из украинских работодателей должен подать списки военнообязанных в ТЦК
Представление списков военнообязанных в ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Как известно, еще с января 2023 года в Украине действует новый Порядок организации и ведения военного учета, где отмечается, какие учреждения ведут военный учет и в какую дату необходимо подать списки всех военнообязанных граждан.

Разъяснение касательно того, кто из украинских работодателей должен подать списки военнообязанных в ТЦК и СП, предоставила адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.

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Так, согласно Правилам военного учета, установленным постановлением Кабинета министров №1487, ежегодно все работодатели в Украине обязаны до 1 декабря предоставлять ТЦК и СП списки призывников, военнообязанных и резервистов.

Эти списки должны подавать также:

  • органы исполнительной власти сельских, поселковых и городских советов, ответственные за учет призывников, военнообязанных и резервистов, проживающих на территории административно-территориальной единицы;
  • государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, ведущие учет своих работников. Или, если это учебное заведение, то своих соискателей образования.

"Представление списков осуществляется с целью сверки данных списков персонального военного учета призывников, военнообязанных и резервистов с учетными документами (данными) соответствующих ТЦК и СП, в которых они состоят на военном учете", — пояснила Марина Бекало.

 

Кто из украинских работодателей должен подать списки военнообязанных в ТЦК
Военный учет. Фото: depositphotos.com

При этом следует отметить, что за нарушение требований по ведению военного учета штраф могут наложить на руководителя предприятия. За нарушение порядка ведения военного учета — как на руководителя предприятия, так и на лицо, ответственное за ведение этого учета.

Ответственность за нарушение правил ведения военного учета определяется статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Размер штрафа определен в не облагаемых налогом минимумах доходов граждан. Он составляет:

  • для физических лиц от 1700 до 3400 грн.;
  • для должностных лиц – от 3400 до 5100 грн.

Если правонарушение совершено повторно в течение года или в особый период штраф будет составлять:

  • для граждан физических лиц от 3400 до 5100 грн.;
  • для должностных лиц — от 5100 до 8500 грн.

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