Подання списків військовозобов'язаних до ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Як відомо, ще з січня 2023 року в Україні діє новий Порядок організації та ведення військового обліку, де зокрема зазначається, які установи ведуть військовий облік та до якої дати необхідно подати списки усіх військовозобов'язаних громадян.

Роз'яснення з приводу того, хто з українських роботодавців має подати списки військовозобов'язаних до ТЦК та СП, надала адвокатка Марина Бекало в коментарі ТСН.

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Так, згідно з Правилами військового обліку, встановлених постановою Кабінету міністрів №1487 щороку усі роботодавці в Україні зобов'язані до 1 грудня надавати ТЦК та СП списки призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Ці списки мають подавати також:

органи виконавчої влади сільських, селищних і міських рад, відповідальні за облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів, які проживають на відповідній території адміністративно-територіальної одиниці;

державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які ведуть облік своїх працівників. Або якщо це навчальний заклад, то своїх здобувачів освіти.

"Подання списків здійснюється з метою звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів з обліковими документами (даними) відповідних ТЦК та СП, у яких вони перебувають на військовому обліку", — пояснила Марина Бекало.

Військовий облік. Фото: depositphotos.com

При цьому, слід зауважити, що за порушення вимог щодо ведення військового обліку штраф можуть накласти на керівника підприємства. За порушення порядку ведення військового обліку – як на керівника підприємства, так і на особу, відповідальну за ведення цього обліку.

Відповідальність за порушення правил ведення військового обліку визначається статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розмір штрафу визначений у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян. Він становить:

для фізичних осіб від 1700 до 3400 грн;

для посадових осіб – від 3400 до 5100 грн.

Якщо правопорушення вчинене повторно протягом року або у особливий період штраф складатиме:

для громадян фізичних осіб від 3400 до 5100 грн;

для посадових осіб – від 5100 до 8500 грн.

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