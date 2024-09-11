Отсрочка для студентов – студенты магистратуры, отсрочка – мобилизация магистров

Студенты магистратуры. Фото: "Україна.інфо"

Студенты магистратуры имеют право на отсрочку от мобилизации. Но если такой студент поступил в магистратуру с дипломом специалиста, оформив отсрочку до вступления в силу нового закона, то продолжить отсрочку, когда она завершится, он уже не сможет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Продолжение отсрочки возможно не для всех

Студенты, получившие ранее диплом специалиста и учась сейчас на магистра, могут иметь отсрочку от мобилизации. Но когда она закончится, продлить ее такие студенты уже не смогут.

"По истечении срока действия отсрочки Вам необходимо продлить последнюю", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Но, добавил он, в этой ситуации у студента могут возникнуть проблемы.

Когда магистр может потерять отсрочку

"Однако, в справке из ЕГЭБО будет указано, что Вы нарушаете последовательность образования", — отметил юрист, напомнив, что специалист и магистр признаны равноценными образовательными уровнями, поэтому здесь действительно есть нарушение принципа последовательности.

Поэтому, подчеркнул Айвазян, ТЦК откажет такому студенту в предоставлении отсрочки, а значит его смогут мобилизовать.