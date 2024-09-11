Отсрочка для студентов – студенты магистратуры, отсрочка – мобилизация магистров

Отсрочка для студента магистратуры — когда его могут мобилизовать
Студенты магистратуры имеют право на отсрочку от мобилизации. Но если такой студент поступил в магистратуру с дипломом специалиста, оформив отсрочку до вступления в силу нового закона, то продолжить отсрочку, когда она завершится, он уже не сможет.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Продолжение отсрочки возможно не для всех
Студенты, получившие ранее диплом специалиста и учась сейчас на магистра, могут иметь отсрочку от мобилизации. Но когда она закончится, продлить ее такие студенты уже не смогут.
"По истечении срока действия отсрочки Вам необходимо продлить последнюю", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.
Но, добавил он, в этой ситуации у студента могут возникнуть проблемы.
Когда магистр может потерять отсрочку
"Однако, в справке из ЕГЭБО будет указано, что Вы нарушаете последовательность образования", — отметил юрист, напомнив, что специалист и магистр признаны равноценными образовательными уровнями, поэтому здесь действительно есть нарушение принципа последовательности.
Поэтому, подчеркнул Айвазян, ТЦК откажет такому студенту в предоставлении отсрочки, а значит его смогут мобилизовать.
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