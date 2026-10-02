Отсрочка для учителей и педагогов в программе «Резерв+» — какие условия для получения

Оформление заявки на отсрочку через «Резерв+». Фото: Минобороны Украины

С 10 сентября 2026 года в приложении "Резерв+" появилась возможность получить онлайн-отсрочку от мобилизации для учителей и других педагогических работников учреждений общего среднего образования. Однако получить её могут не все, поскольку для получения отсрочки необходимо соблюдать определённые требования.

О чем идет речь, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Реклама

Что известно об отсрочках для учителей и педагогов

Теперь учителям и педагогам уже не нужно собирать бумажные справки, заверить их у руководителя учреждения или лично обращаться в ЦНАП или ТЦК.

Теперь приложение "Резерв+" проверяет всю необходимую информацию в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента (АИКОМ) и Пенсионном фонде Украины.

Для того чтобы проверка прошла успешно и была получена отсрочка, необходимо соблюдать четыре ключевых условия:

Читайте также:

учебное заведение должно быть указано в АИКОМ как основное место работы;

педагогическая нагрузка работника должна составлять не менее 0,75 ставки;

занимаемая должность должна входить в перечень педагогических работников учреждений общего среднего образования;

код ЕГРПОУ учреждения, указанный в AIKOM, должен соответствовать коду ЕГРПОУ основного места работы по данным Пенсионного фонда Украины.

Таким образом, одного лишь факта работы в школе для получения отсрочки недостаточно. Если работник работает по совместительству, имеет педагогическую нагрузку менее 0,75 ставки или в государственных реестрах содержатся некорректные данные о его основном месте работы, система «Резерв+» не сможет подтвердить право на отсрочку.

Как сообщали Новини.LIVE, в 2026 году зачисление в вуз больше не гарантирует освобождение от военной службы. В настоящее время право на защиту напрямую привязано к последовательности получения уровней образования, гражданскому профилю подготовки и электронным записям в ЕДЕБО.

Также мы писали, кто из граждан Украины не подлежит мобилизации в октябре 2026 года.