Отсрочка для учителей и педагогов в программе «Резерв+» — какие условия для получения

Мобилизация в октябре: для учителей появилась отсрочка в Резерв+
С 10 сентября 2026 года в приложении "Резерв+" появилась возможность получить онлайн-отсрочку от мобилизации для учителей и других педагогических работников учреждений общего среднего образования. Однако получить её могут не все, поскольку для получения отсрочки необходимо соблюдать определённые требования.
О чем идет речь, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.
Что известно об отсрочках для учителей и педагогов
Теперь учителям и педагогам уже не нужно собирать бумажные справки, заверить их у руководителя учреждения или лично обращаться в ЦНАП или ТЦК.
Теперь приложение "Резерв+" проверяет всю необходимую информацию в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента (АИКОМ) и Пенсионном фонде Украины.
Для того чтобы проверка прошла успешно и была получена отсрочка, необходимо соблюдать четыре ключевых условия:
- учебное заведение должно быть указано в АИКОМ как основное место работы;
- педагогическая нагрузка работника должна составлять не менее 0,75 ставки;
- занимаемая должность должна входить в перечень педагогических работников учреждений общего среднего образования;
- код ЕГРПОУ учреждения, указанный в AIKOM, должен соответствовать коду ЕГРПОУ основного места работы по данным Пенсионного фонда Украины.
Таким образом, одного лишь факта работы в школе для получения отсрочки недостаточно. Если работник работает по совместительству, имеет педагогическую нагрузку менее 0,75 ставки или в государственных реестрах содержатся некорректные данные о его основном месте работы, система «Резерв+» не сможет подтвердить право на отсрочку.
Как сообщали Новини.LIVE, в 2026 году зачисление в вуз больше не гарантирует освобождение от военной службы. В настоящее время право на защиту напрямую привязано к последовательности получения уровней образования, гражданскому профилю подготовки и электронным записям в ЕДЕБО.
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