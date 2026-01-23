Увольнение из рядов ВСУ для ухода - помешают ли увольнению другие родственники за рубежом

Военнослужащие на фронте. Фото: 36 ОБрМП

Военнослужащий не может уволиться из рядов Вооруженных сил Украины для ухода за одним из родителей, если у этого лица есть другие близкие родственники. Пребывание их в Украине или за рубежом не имеет значения.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Увольнение из армии невозможно

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на увольнение с военной службы при определенных обстоятельствах.

Одним из таких обстоятельств может стать уход за близким родственником.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он уволиться из рядов ВСУ, если его мать перенесла инсульт, находится в больнице, является временно нетрудоспособной и не способна к самообслуживанию.

Военный добавил, что, кроме него, у матери есть еще две дочери, которые находятся за границей.

"К сожалению, освобождение при изложенных вами обстоятельствах невозможно", — отметил в ответе гражданину адвокат Андрей Карпенко.

Он пояснил, что причиной является как раз наличие двух других близких родственниц.

"То, что они находятся за границей, значения не имеет", — подчеркнул Карпенко.

Как все-таки освободиться для ухода за матерью

Другой адвокат, Юрий Айвазян, объяснил, когда военнослужащий сможет претендовать на увольнение из рядов Вооруженных сил Украины.

"Увольнение будет возможно только при условии наличия у матери I или II группы инвалидности", — подчеркнул Айвазян.

Юрист добавил, что, кроме инвалидности, должна быть зафиксирована потребность этого лица в постоянном уходе.

