Увольнение из рядов ВСУ для ухода - помешают ли увольнению другие родственники за рубежом

Родственники за границей — повлияет ли это на увольнение из ВСУ
Военнослужащий не может уволиться из рядов Вооруженных сил Украины для ухода за одним из родителей, если у этого лица есть другие близкие родственники. Пребывание их в Украине или за рубежом не имеет значения.
Увольнение из армии невозможно
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на увольнение с военной службы при определенных обстоятельствах.
Одним из таких обстоятельств может стать уход за близким родственником.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он уволиться из рядов ВСУ, если его мать перенесла инсульт, находится в больнице, является временно нетрудоспособной и не способна к самообслуживанию.
Военный добавил, что, кроме него, у матери есть еще две дочери, которые находятся за границей.
"К сожалению, освобождение при изложенных вами обстоятельствах невозможно", — отметил в ответе гражданину адвокат Андрей Карпенко.
Он пояснил, что причиной является как раз наличие двух других близких родственниц.
"То, что они находятся за границей, значения не имеет", — подчеркнул Карпенко.
Как все-таки освободиться для ухода за матерью
Другой адвокат, Юрий Айвазян, объяснил, когда военнослужащий сможет претендовать на увольнение из рядов Вооруженных сил Украины.
"Увольнение будет возможно только при условии наличия у матери I или II группы инвалидности", — подчеркнул Айвазян.
Юрист добавил, что, кроме инвалидности, должна быть зафиксирована потребность этого лица в постоянном уходе.
