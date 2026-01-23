Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Родичі за кордоном — чи вплине це на звільнення із ЗСУ

Родичі за кордоном — чи вплине це на звільнення із ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 12:20
Звільнення з лав ЗСУ для догляду - чи завадять звільненню інші родичі за кордоном
Військовослужбовці на фронті. Фото: 36 ОБрМП

Військовослужбовець не може звільнитися з лав Збройних сил України для догляду за одним із батьків, якщо у цієї особи є інші близькі родичі. Перебування їх в Україні чи за кордоном не має значення.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Звільнення з армії неможливе

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на звільнення з військової служби за певних обставин.

Однією із таких обставин може стати догляд за близьким родичем.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він звільнитися з лав ЗСУ, якщо його мати перенесла інсульт, перебуває у лікарні, є тимчасово непрацездатною та не здатна до самообслуговування.

Військовий додав, що, крім нього, у матері є ще дві доньки, які перебувають за кордоном.

"На жаль, звільнення за викладених вами обставин неможливе", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Андрій Карпенко.

Він пояснив, що причиною є якраз наявність двох інших близьких родичок.

"Те, що вони перебувають за кордоном, значення не має", — наголосив Карпенко.

Як все-таки звільнитися для догляду за матір’ю

Інший адвокат, Юрій Айвазян, пояснив, коли військовослужбовець зможе претендувати на звільнення з лав Збройних сил України.

"Звільнення буде можливе тільки за умови наявності у матері І чи ІІ групи інвалідності", — наголосив Айвазян.

Юрист додав, що, крім інвалідності, має бути зафіксована потреба цієї особи у постійному догляді.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як звільнитися з лав Збройних сил України за станом здоров’я.

Додамо, ми повідомляли про те, як відбувається процес звільнення з армії військовослужбовця, близький родич якого загинув на війні.

ЗСУ родина звільнення догляд військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації