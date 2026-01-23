Звільнення з лав ЗСУ для догляду - чи завадять звільненню інші родичі за кордоном

Військовослужбовці на фронті. Фото: 36 ОБрМП

Військовослужбовець не може звільнитися з лав Збройних сил України для догляду за одним із батьків, якщо у цієї особи є інші близькі родичі. Перебування їх в Україні чи за кордоном не має значення.

Звільнення з армії неможливе

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на звільнення з військової служби за певних обставин.

Однією із таких обставин може стати догляд за близьким родичем.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він звільнитися з лав ЗСУ, якщо його мати перенесла інсульт, перебуває у лікарні, є тимчасово непрацездатною та не здатна до самообслуговування.

Військовий додав, що, крім нього, у матері є ще дві доньки, які перебувають за кордоном.

"На жаль, звільнення за викладених вами обставин неможливе", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Андрій Карпенко.

Він пояснив, що причиною є якраз наявність двох інших близьких родичок.

"Те, що вони перебувають за кордоном, значення не має", — наголосив Карпенко.

Як все-таки звільнитися для догляду за матір’ю

Інший адвокат, Юрій Айвазян, пояснив, коли військовослужбовець зможе претендувати на звільнення з лав Збройних сил України.

"Звільнення буде можливе тільки за умови наявності у матері І чи ІІ групи інвалідності", — наголосив Айвазян.

Юрист додав, що, крім інвалідності, має бути зафіксована потреба цієї особи у постійному догляді.

