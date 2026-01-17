Видео
Україна
Видео

Главная Мобилизация Родственники жены — можно ли оформить отсрочку для ухода

Родственники жены — можно ли оформить отсрочку для ухода

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 12:20
Отсрочка для ухода за родственником жены - возможно ли это
Гражданин подает заявление на отсрочку. Фото: Винницкий ТЦК

Отсрочка от мобилизации касается исключительно собственных близких родственников военнообязанного лица. Родственники жены такого гражданина юридически являются чужими для него лицами, поэтому отсрочка для ухода за ними не может быть предоставлена.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Читайте также:

Отсрочка для ухода за ними

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Этот процесс был объявлен после начала полномасштабной войны и введения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации (или увольнения из рядов Вооруженных сил Украины), если осуществляет уход за близким родственником.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право на отсрочку, если планирует осуществлять уход за родственницей жены (бабушкой).

"Увы, но по этому обстоятельству Вы не сможете оформить отсрочку, как бы этого не хотели", — подчеркнул в комментарии адвокат Вячеслав Кирда.

Почему уход за родственниками жены не является основанием для отсрочки

Юрист объяснил, почему отсрочка в такой ситуации не будет предоставлена.

"Бабушка жены — юридически чужое для Вас лицо", — отметил Кирда.

Поскольку отсрочку можно оформить, осуществляя уход за своим близким родственником, то уход за бабушкой или другой родственницей жены не предоставляет такого права.

Напомним, мы ранее писали о том, когда на оформление отсрочки для ухода не влияет наличие других родственников.

Добавим, мы сообщали о том, продлевается ли отсрочка по уходу автоматически.

семья мобилизация отсрочка уход жена
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
