Отсрочка для ухода за родственником жены - возможно ли это

Отсрочка от мобилизации касается исключительно собственных близких родственников военнообязанного лица. Родственники жены такого гражданина юридически являются чужими для него лицами, поэтому отсрочка для ухода за ними не может быть предоставлена.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Отсрочка для ухода за ними

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Этот процесс был объявлен после начала полномасштабной войны и введения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации (или увольнения из рядов Вооруженных сил Украины), если осуществляет уход за близким родственником.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право на отсрочку, если планирует осуществлять уход за родственницей жены (бабушкой).

"Увы, но по этому обстоятельству Вы не сможете оформить отсрочку, как бы этого не хотели", — подчеркнул в комментарии адвокат Вячеслав Кирда.

Почему уход за родственниками жены не является основанием для отсрочки

Юрист объяснил, почему отсрочка в такой ситуации не будет предоставлена.

"Бабушка жены — юридически чужое для Вас лицо", — отметил Кирда.

Поскольку отсрочку можно оформить, осуществляя уход за своим близким родственником, то уход за бабушкой или другой родственницей жены не предоставляет такого права.

