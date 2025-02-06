Мобилизация в Украине 2025 — могут ли работники ТЦК забирать военный билет

Военный билет забрали работники ТЦК — законно ли и что делать
В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить с собой военно-учетный документ. По требованию работников ТЦК и СП необходимо предъявить этот документ. Он может быть как в бумажном, так и в электронном варианте в приложении Резерв+.
Имеют ли право сотрудники ТЦК забрать бумажный вариант военно-учетного документа и как следует действовать военнообязанным в таком случае, объяснил юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина".
Имеют ли право ТЦК забирать военный билет
По словам правозащитника, военно-учетный документ — личный документ военнообязанного лица, а его изъятие работниками ТЦК и СП регулируется законодательством. В частности ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Так, есть определенные основания, по которым представители ТЦК действительно имеют право изъять военный билет или другой военно-учетный документ. Однако в отдельных случаях такие действия будут незаконными.
Когда работник ТЦК может изъять военно-учетный документ
Основания для изъятия у военнообязанного данного документа могут быть следующие:
- внесение изменений или уточнений в военно-учетный документ;
- сверки учетных данных;
- в случае вручения повестки.
"Изъятие военно-учетного документа должно быть оформлено соответствующим протоколом с указанием причины и срока изъятия", — пояснил Франчук.
Он подчеркнул, что военнообязанному должны выдать расписку об изъятии. Если работник ТЦК этого не сделает, военнообязанный может оставить документ у себя.
Что делать, если военный билет требуют или забирают без законных оснований
Прежде всего, если вас на улице остановили представители ТЦК, они должны представиться, то есть назвать свое имя и должность. Также вы имеете право требовать, чтобы вам показали служебное удостоверение. После этого вы должны показать собственный документ, удостоверяющий личность, а также военно-учетный документ.
Если у вас хотят изъять военный билет, вы должны спросить о причине изъятия документа и попросить объяснить основание, после чего требовать составления протокола и выдачи расписки. Отказ следует зафиксировать на видео, а в случае несогласия с действиями военных можно обратиться с жалобой.
"Вы не обязаны отдавать свой военно-учетный документ, если у вас есть сомнения относительно законности требования. Стоит также всегда хранить копию военно-учетного документа", — отметил юрист.
Куда можно пожаловаться на действия работника ТЦК
Жалобу можно подать:
- высшему руководству ТЦК;
- Министерству обороны Украины;
- в правоохранительные органы (полиция, прокуратура);
- в суд.
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