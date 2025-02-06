Мобилизация в Украине 2025 — могут ли работники ТЦК забирать военный билет

Представители ТЦК беседуют с военнообязанным мужчиной. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить с собой военно-учетный документ. По требованию работников ТЦК и СП необходимо предъявить этот документ. Он может быть как в бумажном, так и в электронном варианте в приложении Резерв+.

Имеют ли право сотрудники ТЦК забрать бумажный вариант военно-учетного документа и как следует действовать военнообязанным в таком случае, объяснил юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина".

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По словам правозащитника, военно-учетный документ — личный документ военнообязанного лица, а его изъятие работниками ТЦК и СП регулируется законодательством. В частности ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" .

Так, есть определенные основания, по которым представители ТЦК действительно имеют право изъять военный билет или другой военно-учетный документ. Однако в отдельных случаях такие действия будут незаконными.

Мужчина показывает военно-учетный документ ТЦК. Скриншот из видео на Youtube

Когда работник ТЦК может изъять военно-учетный документ

Основания для изъятия у военнообязанного данного документа могут быть следующие:

внесение изменений или уточнений в военно-учетный документ;

сверки учетных данных;

в случае вручения повестки.

"Изъятие военно-учетного документа должно быть оформлено соответствующим протоколом с указанием причины и срока изъятия", — пояснил Франчук.

Он подчеркнул, что военнообязанному должны выдать расписку об изъятии. Если работник ТЦК этого не сделает, военнообязанный может оставить документ у себя.

Что делать, если военный билет требуют или забирают без законных оснований

Прежде всего, если вас на улице остановили представители ТЦК, они должны представиться, то есть назвать свое имя и должность. Также вы имеете право требовать, чтобы вам показали служебное удостоверение. После этого вы должны показать собственный документ, удостоверяющий личность, а также военно-учетный документ.

Если у вас хотят изъять военный билет, вы должны спросить о причине изъятия документа и попросить объяснить основание, после чего требовать составления протокола и выдачи расписки. Отказ следует зафиксировать на видео, а в случае несогласия с действиями военных можно обратиться с жалобой.

"Вы не обязаны отдавать свой военно-учетный документ, если у вас есть сомнения относительно законности требования. Стоит также всегда хранить копию военно-учетного документа", — отметил юрист.

Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Скриншот из видео на Youtube

Куда можно пожаловаться на действия работника ТЦК

Жалобу можно подать:

высшему руководству ТЦК;

Министерству обороны Украины;

в правоохранительные органы (полиция, прокуратура);

в суд.

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