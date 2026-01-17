Відстрочка для догляду за родичем дружини - чи можливо це

Громадянин подає заяву на відстрочку. Фото: Вінницький ТЦК

Відстрочка від мобілізації стосується винятково власних близьких родичів військовозобов’язаної особи. Родичі дружини такого громадянина юридично є чужими для нього особами, тож відстрочка для догляду за ними не може бути надана.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Відстрочка для догляду

В Україні продовжується загальна мобілізація. Цей процес був оголошений після початку повномасштабної війни та запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації (чи звільнення із лав Збройних сил України), якщо здійснює догляд за близьким родичем.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має він право на відстрочку, якщо планує здійснювати догляд за родичкою дружини (бабусею).

"На жаль, але за цією обставиною Ви не зможете оформити відстрочку, як би цього не хотіли", — підкреслив у коментарі адвокат В’ячеслав Кирда.

Чому догляд за родичами дружини не є підставою для відстрочки

Юрист пояснив, чому відстрочка у такій ситуації не буде надана.

"Бабуся дружини — юридично чужа для Вас особа", — наголосив Кирда.

Оскільки ж відстрочку можна оформити, здійснюючи догляд за своїм близьким родичем, то догляд за бабусею чи іншою родичкою дружини не надає такого права.

