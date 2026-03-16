РВЛК не подтвердит первоначальное решение комиссии из-за серьезной болезни

РВЛК не подтвердит первоначальное решение комиссии из-за серьезной болезни

Дата публикации 16 марта 2026 20:00
Мужчины проходят военно-врачебную комиссию. Фото: dialog.ua

Региональная военно-врачебная комиссия имеет право не утверждать решение первичной ВВК о непригодности гражданина к военной службе. Юристы объяснили, что это происходит в ситуации, когда течение болезни или ее тяжесть являются нетипичными. В таком случае происходит дополнительная проверка информации на других уровнях.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Решение первичной ВВК не утвердили

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов воинского учета в Украине в мирное время. В особый период именно на результаты военно-врачебной комиссии опирается территориальный центр комплектования в определении пригодности того или иного гражданина к военной службе.

К юристам обратился гражданин, который прошел первичную военно-врачебную комиссию и получил решение о непригодности к военной службе. Решение о непригодности было принято по статье 40а, после чего заключение направили в региональную ВВК на утверждение.

Гражданин рассказал, что через месяц получил заключение "не утверждено". Мужчина поинтересовался, почему в РВВК приняли такое решение и как ему действовать в такой ситуации в дальнейшем.

Юрист Владислав Дерий, комментируя ситуацию, объяснил, что закон здесь на стороне гражданина. Юрист подчеркнул: "Согласно статье 40 Расписания болезней (Приказ МОУ №402), наличие стабильной стенокардии напряжения III-IV ФК — это прямое основание для применения пункта "А" (Непригодны к военной службе)".

Какая ВВК должна присоединиться к процессу признания непригодности

Вместе с тем, добавил Дерий, решение региональной военно-врачебной комиссии не утверждать заключение первичной ВВК также является законным. Юрист объяснил, в чем главная проблема такой ситуации.

Владислав Дерий отметил: "Почему Вас развернули в первый раз — РВВК имеет право не утверждать решение районной ВВК, если видит нетипичную картину. ИБС, многососудистое поражение и потребность в 5 стентах в 34 года — это действительно редкость. Они заподозрили ошибку (или хуже — фальсификацию), поэтому, согласно правилам, направили Вас на контрольное обследование".

Дерий рассказал, что будет происходить в этой истории в дальнейшем. К процессу принятия решения должна присоединиться областная военно-врачебная комиссия: "Областная ВВК (а за ней и РВЛК) должна изучить выписку из Института кардиологии им. Н.Д. Стражеско, зафиксировать Ваше состояние после операции (стентирования) и вынести (подтвердить) постановление: непригоден к военной службе".

Напомним, мы ранее писали о том, законно ли вообще направлять гражданина в региональную ВВК.

Гражданин, который после районной военно-врачебной комиссии был признан непригодным к военной службе, не получит статус "исключен с воинского учета". ТЦК должен направить его на дополнительное обследование в ВВК высшего уровня.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени дается военно-врачебной комиссии на оформление заключения и справки.

После завершения медицинского осмотра военно-врачебная комиссия имеет пять дней на принятие решения о (не)пригодности военнообязанного к военной службе в рядах ВСУ. Если эти сроки просрочены, то гражданин имеет право подать жалобу в суд.

болезнь ВВК военнообязанные военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
