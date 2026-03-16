РВЛК не підтвердить первинне рішення комісії через серйозну хворобу

Чоловіки проходять військово-лікарську комісію.

Регіональна військово-лікарська комісія має право не затверджувати рішення первинної ВЛК про непридатність громадянина до військової служби. Юристи пояснили, що це відбувається у ситуації, коли перебіг хвороби чи її тяжкість є нетиповими. У такому випадку відбувається додаткова перевірка інформації на інших рівнях.

Рішення первинної ВЛК не затвердили

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів військового обліку в Україні в мирний час. У особливий період саме на результати військово-лікарської комісії спирається територіальний центр комплектування у визначенні придатності того чи іншого громадянина до військової служби.

До юристів звернувся громадянин, який пройшов первинну військово-лікарську комісію і отримав рішення про непридатність до військової служби. Рішення про непридатність була ухвалена за статтею 40а, після чого висновок направили до регіональної ВЛК на затвердження.

Громадянин розповів, що через місяць отримав висновок "не затверджено". Чоловік поцікавився, чому у РВЛК ухвалили таке рішення і як йому діяти у такій ситуації надалі.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи ситуацію, пояснив, що закон тут на боці громадянина. Юристь підкреслив: "Згідно зі статтею 40 Розкладу хвороб (Наказ МОУ №402), наявність стабільної стенокардії напруги III-IV ФК — це пряма підстава для застосування пункту "А" (Непридатні до військової служби)".

Яка ВЛК має доєднатися до процесу визнання непридатності

Разом з тим, додав Дерій, рішення регіональної військово-лікарської комісії не затверджувати висновок первинної ВЛК також є законним. Юрист пояснив, у чому головна проблема такої ситуації.

Владислав Дерій зазначив: "Чому Вас розвернули першого разу — РВЛК має право не затверджувати рішення районної ВЛК, якщо бачить нетипову картину. ІХС, багатосудинне ураження та потреба у 5 стентах у 34 роки — це дійсно рідкість. Вони запідозрили помилку (або гірше - фальсифікацію), тому, згідно з правилами, направили Вас на контрольне обстеження".

Дерій розповів, що відбуватиметься у цій історії надалі. До процесу ухвалення рішення має долучитися обласна військово-лікарська комісія: "Обласна ВЛК (а за нею і РВЛК) має вивчити виписку з Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска, зафіксувати Ваш стан після операції (стентування) і винести (підтвердити) постанову: непридатний до військової служби".

Громадянин, який після районної військово-лікарської комісії був визнаний непридатним до військової служби, не отримає статус "виключений з військового обліку". ТЦК повинен направити його на додаткове обстеження у ВЛК вищого рівня.

Після завершення медичного огляду військово-лікарська комісія має п’ять днів на ухвалення рішення щодо (не)придатності військовозобов’язаного до військової служби в лавах ЗСУ. Якщо ці терміни прострочені, то громадянин має право подати скаргу до суду.