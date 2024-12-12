Военно-врачебная комиссия - время на оформление справки

Процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: "АрміяInform"

После завершения медицинского осмотра военно-врачебная комиссия имеет пять дней на принятие решения по (не)пригодности военнообязанного к военной службе в рядах ВСУ. Если эти сроки просрочены, то гражданин имеет право подать жалобу в суд.

Об этом на портале b2bconsult написала юрист Неля Романенко.

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Утверждение решений районной ВВК

К юристам обратился с вопросом гражданин, прошедший районную военно-врачебную комиссию — и ему заявили, что справку с выводом "непригодный" отправляют на утверждение в областную, а затем региональную ВВК.

"Через сколько времени я должен получить документы подтверждения негодности по ВВК?" — поинтересовался гражданин.

Сроки для принятия решений по ВВК и право на жалобу

Неля Романенко подчеркнула, что существуют четко определенные законодательством рамки принятия решений о пригодности или непригодности военнообязанных граждан к военной службе.

"Во время действия военного состояния срок обработки ВВК свидетельств о болезни (справок ВВК) составляет до пяти календарных дней после окончания медицинского осмотра", — пояснила юрист.

Если же эти сроки просрочены, то гражданин имеет право подать судебную жалобу на бездействие той или иной военно-врачебной комиссии.

Напомним, мы ранее писали о том, какие сроки имеют выводы военно-врачебных комиссий.

Также мы сообщали, какие украинцы должны обязательно повторно пройти ВВК.