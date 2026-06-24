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Главная Мобилизация РВВК не утвердила свидетельство о болезни: два способа решения проблемы

РВВК не утвердила свидетельство о болезни: два способа решения проблемы

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 15:25
РВВК не утвердила свидетельство о болезни: два способа решения проблемы
В ходе заседания военно-медицинской комиссии. Фото: "АрміяInform"

Региональная военно-врачебная комиссия, помимо прочего, утверждает справки о болезни. Эти документы необходимы для того, чтобы снять с воинского учета граждан, непригодных к службе в ВСУ. Юристы объяснили алгоритм действий в случае, если РВВК не утверждает справку о болезни.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и исключение из него

Граждане Украины, состоящие на воинском учете, могут быть исключены или сняты с учета. Исключение и снятие с воинского учета существенно отличаются друг от друга.

Для того чтобы получить право на исключение из воинского учета, военнообязанный гражданин должен быть признан негодящим к военной службе. В этом процессе необходимо оформить важный документ, свидетельство о болезни.

Именно на основании справки о болезни территориальный центр комплектования принимает окончательное решение. Восстановить исключенного гражданина на учет невозможно.

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К юристам обратился гражданин, который пытается оформить свое снятие с воинского учета. Мужчина рассказал, что региональная военно-врачебная комиссия не утвердила его справку о болезни.

Гражданин поинтересовался возможными вариантами дальнейших действий. Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил, что в случае, когда РВВК не утвердила справку о болезни, существует два пути решения этого вопроса.

Айвазян перечислил эти пути: "Во-первых, можно обжаловать решение РВВК в ЦВВК или в административный суд. Во-вторых, можно пройти повторное обследование в областной ВВК, после чего справка о болезни вновь будет направлена на утверждение в РВВК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что для утверждения справки о болезни проходить новую ВВК не нужно.

После заключения первичной ВВК о негодности к военной службе военнообязанный должен дождаться утверждения справки о болезни. Иногда этот процесс может затянуться на несколько месяцев. Но даже если с момента предыдущей ВВК прошло более года, гражданину не нужно заново проходить военно-медицинскую комиссию до официального отказа в непригодности или направления на новую ВВК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что справку о болезни выдают в ТЦК после решения центральной ВВК.

Негодность к военной службе является основанием для исключения гражданина из воинского учета. Подтверждением факта негодности является справка о болезни. Юристы объяснили, какая организация утверждает факт негодности и подписывает справку о болезни, которая должна быть выдана на руки гражданину.

болезнь военный учет ВВК
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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