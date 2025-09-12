Бронь от мобилизации - ВЛК для бронирования, нужно ли

Гражданин на ВВК. Фото: Одесский областной ТЦК

Если документы гражданина подали на оформление бронирования от мобилизации, его не могут направить на военно-врачебную комиссию. Но это правило работает только в том случае, если он ранее был признан годным к военной службе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Когда ТЦК не имеет права направлять на ВВК

Военно-врачебная комиссия является одним из основных элементов как воинского учета, так и мобилизационного процесса в военное время.

К юристам обратился гражданин, документы которого подали на оформление брони.

Мужчина поинтересовался, могут ли его направить на военно-врачебную комиссию в этот момент.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя этот случай, отметил, что гражданин должен был быть взят на воинский учет в 16 лет, также ему должны были выдать приписное удостоверение.

"Если так, то ТЦК не имеет права направлять Вас на прохождение ВВК, поскольку Вы имеете действующую отсрочку", — подчеркнул юрист.

Два исключения для ВВК

Айвазян напомнил, что это норма закона, в которой, впрочем, существуют два исключения.

"Военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период не завершился, на медицинский осмотр не направляются, кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту, или были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медицинский осмотр с целью определения их пригодности к военной службе", — подчеркнул юрист.

Если же гражданин при постановке на воинский учет был признан годным, то ему сейчас не нужно проходить военно-врачебную комиссию.

