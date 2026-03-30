Главная Мобилизация С 1 апреля мобилизация в Украине изменится: повестки станут электронными

Дата публикации 30 марта 2026 20:00
"Резерв+", где должны появиться электронные повестки. Фото: Новини.LIVE

С 1 апреля 2026 года в Украине меняется процесс общей мобилизации. Так, появятся электронные варианты повесток от ТЦК. А бумажные повестки вскоре уйдут в прошлое.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале 7eminar.ua.

Изменения в процессе мобилизации

Во время полномасштабной российско-украинской войны военное законодательство Украины неоднократно менялось. Причиной является попытка сделать процесс всеобщей мобилизации более быстрым и эффективным.

С 1 апреля 2026 года в Украине процесс всеобщей мобилизации, как и воинского учета в целом, кардинально изменится. В статье указывается: "Одним из ключевых изменений является полноценное функционирование электронного воинского учета".

Таким образом, в апреле военнообязанные граждане уже будут получать повестки в новом формате. Юристы объяснили, как именно это будет происходить.

Электронные повестки и синхронизация госреестров

Это, прежде всего, означает появление электронных повесток. Специалисты объяснили, как это стало возможным.

Перевести процесс вручения повесток в электронную форму удалось благодаря активной и эффективной работе с государственными реестрами. Юристы отметили: "Повестки будут поступать в электронном виде, тогда как данные о военнообязанных синхронизируются с другими государственными реестрами, что позволяет постоянно их обновлять".

Это означает, что через некоторое время бумажные повестки перестанут вручать. В статье резюмировали: "В таких условиях бумажные повестки постепенно отойдут на второй план. В то же время цифровая система не только информирует, но и фиксирует нарушения, в частности неявку в территориальные центры комплектования".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, появятся ли электронные повестки в "Дії" или приложении "Резерв+".

Военный юрист Тарас Боровский отметил, что на данный момент нет идеи относительно того, чтобы приложения "Дія" и "Резерв+" стали инструментами для рассылки повесток в ТЦК. Впрочем, это не означает, что Минобороны окончательно отказалось от идеи полной цифровизации процесса оповещения и мобилизации.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какое наказание ожидается за отказ от повестки и прохождения военно-врачебной комиссии.

Отказ от ВВК, по словам юристов, будет считаться нарушением правил воинского учета, поэтому за это предусмотрен штраф. А от повестки гражданин может отказаться во время личного вручения. В такой ситуации группа оповещения ТЦК должна составить акт об отказе.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
