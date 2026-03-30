Головна Мобілізація З 1 квітня мобілізація в Україні зміниться: повістки стануть електронними

З 1 квітня мобілізація в Україні зміниться: повістки стануть електронними

Дата публікації: 30 березня 2026 20:00
"Резерв+", де мають з’явитися електронні повістки. Фото: Новини.LIVE

З 1 квітня 2026 року в Україні змінюється процес загальної мобілізації. Так, з'являться електронні варіанти повісток від ТЦК. А паперові повістки невдовзі відійдуть у минуле.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі 7eminar.ua.

Зміни у процесі мобілізації

Під час повномасштабної російсько-української війни військове законодавство України неодноразово змінювалося. Причиною є намагання зробити процес загальної мобілізації швидшим та ефективнішим.

З 1 квітня 2026 року в Україні процес загальної мобілізації, як і військового обліку загалом, кардинально зміниться. У статті вказується: "Однією з ключових змін є повноцінне функціонування електронного військового обліку".

Таким чином, у квітні військовозобов’язані громадяни уже будуть отримувати повістки у новому форматі. Юристи пояснили, як саме це відбуватиметься.

Читайте також:

Електронні повістки і синхронізація держреєстрів

Це, перш за все, означає появу електронних повісток. Фахівці пояснили, як це стало можливим.

Перевести процес вручення повісток в електронну форму вдалося завдяки активній і ефективній роботі з державними реєстрами. Юристи наголосили: "Повістки надходитимуть у електронному вигляді, тоді як дані про військовозобов’язаних синхронізуються з іншими державними реєстрами, що дозволяє постійно їх оновлювати".

Це означає, що через деякий час паперові повістки перестануть вручати. У статті резюмували: "У таких умовах паперові повістки поступово відійдуть на другий план. Водночас цифрова система не лише інформує, а й фіксує порушення, зокрема неявку до територіальних центрів комплектування".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи з’являться електронні повістки у "Дії" чи застосунку "Резерв+".

Військовий юрист Тарас Боровський наголосив, що на цей момент немає ідеї щодо того, щоб застосунки "Дія" та "Резерв+" стали інструментами для розсилання повісток до ТЦК. Втім, це не означає, що Міноборони остаточно відмовилося від ідеї повної цифровізації процесу оповіщення та мобілізації.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, яке покарання очікується за відмову від повістки і проходження військово-лікарської комісії.

Відмова від ВЛК, за словами юристів, вважатиметься порушенням правил військового обліку, тому за це передбачено штраф. А від повістки громадянин може відмовитися під час особистого вручення. У такій ситуації група оповіщення ТЦК повинна скласти акт про відмову.

повістки ТЦК та СП Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
