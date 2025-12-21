Из-за своей пассивности люди с инвалидностью могут попасть на фронт, утверждает омбудсмен Ольга Решетилова

Мужчина с инвалидностью. Иллюстративное фото: pexels.com

Попадание людей с тяжелыми болезнями или инвалидностью на фронт - это часто следствие пассивности самих граждан, а не преступный умысел врачей. ВВК осуществляет поверхностный осмотр состояния здоровья и человек должен самостоятельно сообщить и подтвердить документами и справками свое внутреннее заболевание.

Такое мнение озвучила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью изданию "Главком".

Почему так происходит?

Чиновница отметила, что требования к здоровью действительно снизили, ведь армии нужны люди. Но даже по новым правилам в армии оказываются те, кто служить не должен.

Решетилова утверждает: вина часто лежит на мобилизованном. Причина проста — специфика работы Военно-врачебной комиссии (ВВК).

"ВВК осуществляет поверхностный осмотр состояния здоровья на данный момент. Если нет явных признаков заболевания, военнослужащего признают годным", — подчеркнула омбудсмен.

То есть, если человек молчит о своих болезнях и не имеет при себе толстой папки с медицинскими выписками, для системы он здоров.

Последствия молчания

Из-за этого подразделения получают пополнение, которое физически не вытягивает службу. Стресс и нагрузки мгновенно обостряют хронические болячки. Чтобы этого избежать, Решетилова дала единственный действенный совет: не ждать повестки.

Нужно пройти полное обследование заранее. Реальное состояние здоровья должно быть зафиксировано в электронных реестрах. Сделать это можно даже онлайн — загрузив медицинское заключение, чтобы изменения подтянулись в приложение "Резерв+" и военный билет.

