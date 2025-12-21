Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Сами виноваты — омбудсмен о мобилизации людей с инвалидностью

Сами виноваты — омбудсмен о мобилизации людей с инвалидностью

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 04:30
Из-за своей пассивности люди с инвалидностью могут попасть на фронт, утверждает омбудсмен Ольга Решетилова
Мужчина с инвалидностью. Иллюстративное фото: pexels.com

Попадание людей с тяжелыми болезнями или инвалидностью на фронт - это часто следствие пассивности самих граждан, а не преступный умысел врачей. ВВК осуществляет поверхностный осмотр состояния здоровья и человек должен самостоятельно сообщить и подтвердить документами и справками свое внутреннее заболевание.

Такое мнение озвучила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью изданию "Главком".

Реклама
Читайте также:

Почему так происходит?

Чиновница отметила, что требования к здоровью действительно снизили, ведь армии нужны люди. Но даже по новым правилам в армии оказываются те, кто служить не должен.

Решетилова утверждает: вина часто лежит на мобилизованном. Причина проста — специфика работы Военно-врачебной комиссии (ВВК).

"ВВК осуществляет поверхностный осмотр состояния здоровья на данный момент. Если нет явных признаков заболевания, военнослужащего признают годным", — подчеркнула омбудсмен.

То есть, если человек молчит о своих болезнях и не имеет при себе толстой папки с медицинскими выписками, для системы он здоров.

Последствия молчания

Из-за этого подразделения получают пополнение, которое физически не вытягивает службу. Стресс и нагрузки мгновенно обостряют хронические болячки. Чтобы этого избежать, Решетилова дала единственный действенный совет: не ждать повестки.

Нужно пройти полное обследование заранее. Реальное состояние здоровья должно быть зафиксировано в электронных реестрах. Сделать это можно даже онлайн — загрузив медицинское заключение, чтобы изменения подтянулись в приложение "Резерв+" и военный билет.

Напомним, мы ранее писали о том, что изменилось в вопросе направления военнообязанных на ВВК в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, должны ли граждане сами идти в ТЦК на повторную ВВК.

инвалидность военный учет мобилизация ВВК лицо с инвалидностью
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации