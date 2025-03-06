ВВК в Украине 2025 — как будут направлять мужчин на медкомиссию с марта

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: Facebook/ООТЦК и СП

Во время военного положения все военнообязанные мужчины в Украине обязаны раз в год проходить военно-врачебную комиссию. Ранее направление на ВВК выписывали в ТЦК и СП при обновлении данных. Сейчас процесс претерпел значительные изменения.

Какие важные изменения будут действовать с марта 2025 года, рассказываем далее в материале.

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Направление на ВВК теперь электронные и с четкой датой

Как заявила заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко на официальной странице в Facebook, электронные направления на ВВК в приложении Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр. Таким образом военнообязанные граждане смогут проходить комиссию без дополнительных визитов в ТЦК и СП.

"Это будет касаться именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения", — отметила чиновница.

Мужчина открыл приложение "Резерв+". Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Как через "Резерв+" получить направление на ВВК

Ранее военнообязанный мог получить направление на ВВК только в бумажной форме. Для этого он должен был посетить свой ТЦК и СП.

Теперь также доступны электронные направления. Причем как военнообязанным, которые самостоятельно хотят пройти комиссию, так и тем, кто уже получил бумажную повестку на ВВК.

Чтобы получить направление, необходимо сделать следующее:

подать запрос "Резерв+" (для этого необходимо авторизоваться в приложении через Bank ID);

получить сообщение с датой и местом прохождения комиссии;

в определенный день явиться в указанное медицинское учреждение для прохождения осмотра.

Добавим, что человек в течение суток должен получить уведомление, в котором содержатся все необходимые детали:

номер и дата регистрации направления;

адрес учреждения здравоохранения для прохождения ВВК;

руководитель какого ТЦК подписал направление.

Важно: в "Резерв+" ТЦК не может инициировать запросы на прохождение ВВК самостоятельно, как и любые другие повестки. Услуга электронного направления на ВВК — добровольная. Инициировать ее может только пользователь "Резерв+".

Бумажные направления на ВВК военнообязанные лица, как и раньше, могут получить во время визита в ТЦК и СП.

Ранее мы писали, на каких основаниях могут отменить решение военно-врачебной комиссии.

Напомним, мы рассказывали, сколько времени дают военнообязанным мужчинам для прохождения ВВК в 2025 году.

Также мы информировали, когда военнообязанного могут отправить с ВВК на стационарное обследование.