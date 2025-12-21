Через свою пасивність люди з інвалідністю можуть потрапити на фронт, стверджує омбудсманка Ольга Решетилова

Чоловік з інвалідністю. Ілюстративне фото: pexels.com

Потрапляння людей з тяжкими хворобами чи інвалідністю на фронт — це часто наслідок пасивності самих громадян, а не злочинний умисел лікарів. ВЛК здійснює поверхневий огляд стану здоров'я і людина має самостійно повідомити та підтвердити документами та довідками своє внутрішнє захворювання.

Таку думку озвучила військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв'ю виданню "Главком".

Чому так стається?

Чиновниця зазначила, що вимоги до здоров'я дійсно знизили, адже армії потрібні люди. Але навіть за новими правилами у війську опиняються ті, хто служити не повинен.

Решетилова стверджує: провина часто лежить на мобілізованому. Причина проста — специфіка роботи Військово-лікарської комісії (ВЛК).

"ВЛК здійснює поверхневий огляд стану здоров'я на цей момент. Якщо немає явних ознак захворювання, військовослужбовця визнають придатним", — наголосила омбудсменка.

Тобто, якщо людина мовчить про свої хвороби й не має при собі товстої теки з медичними виписками, для системи вона здорова.

Наслідки мовчання

Через це підрозділи отримують поповнення, яке фізично не витягує службу. Стрес і навантаження миттєво загострюють хронічні болячки. Щоб цього уникнути, Решетилова дала єдину дієву пораду: не чекати повістки.

Потрібно пройти повне обстеження заздалегідь. Реальний стан здоров'я має бути зафіксований в електронних реєстрах. Зробити це можна навіть онлайн — завантаживши медичний висновок, щоб зміни підтягнулися у застосунок "Резерв+" та військовий квиток.

