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Санкции против нарушителей военного учета — могут ли лишить права управлять автомобилем

27 июня 2024 01:24
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Ограничения для военнообязанных, связанные с управлением автомобилем
Громадянин за кермом. Фото: uzr.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Территориальный центр комплектования через суд может запретить военнообязанному гражданину запретить управление транспортным средством. На такой шаг в ТЦК могут пойти после того, как гражданин проигнорирует требование.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Вячеслав Кирда.

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Административная ответственность и штрафы

За нарушение правил военного учета и мобилизации украинцев ждет административная и не только ответственность.

Так, подчеркнул Вячеслав Кирда, за не обновление военно-учетных данных гражданину грозит штраф.

"Сейчас штраф 3400-5100 грн, но планируется поднятие штрафа до 17-25 тыс грн", — пояснил юрист.

Запрет вождения автомобиля

Если гражданин игнорирует даже требование, то есть документ, который будет считаться врученным даже без личного получения, тогда могут быть применены другие ограничения, в частности, и запрет на управление транспортным средством.

"Если в течение 10 календарных дней со дня получения требования Вы не являетесь, ТЦК подает в суд иск об ограничениях в праве управления транспортным средством", — подчеркнул Кирда.

Напомним, адвокат Юрий Айвазян предупредил, что военнообязанные, имеющие бронирование от мобилизации, все же могут получить повестку от ТЦК. Это может произойти даже на следующий день по истечении срока отсрочки, если гражданин не оформит ее продление.

Также мы писали, что в ТЦК объяснили, чтобы получить отсрочку от мобилизации гражданину необходимо предоставить соответствующий пакет документов.

Добавим, что в Минобороны рассказали, когда в приложении "Резерв+" появится автоматическая отсрочка.

штраф
мобилизация
автомобиль
ТЦК и СП
военнообязанные

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