Обмеження для військовозобов'язаних, пов'язані з керуванням автомобілем

Громадянин за кермом. Фото: uzr.com.ua

Територіальний центр комплектування через суд може заборонити військовозобов’язаному громадянину заборонити керування транспортним засобом. На такий крок у ТЦК можуть піти після того, як громадянин проігнорує вимогу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист В’ячеслав Кирда.

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Адміністративна відповідальність і штрафи

За порушення правил військового обліку та мобілізації на українців чекає адміністративна і не тільки відповідальність.

Так, наголосив В’ячеслав Кирда, за не оновлення військово-облікових даних громадянину загрожує штраф.

"Наразі штраф 3400-5100 грн, але планується підняття штрафу до 17-25 тис грн", — пояснив юрист.

Заборона керування автомобілем

Якщо ж громадянин ігнорує навіть вимогу, тобто документ, який вважатиметься врученим навіть без особистого отримання, тоді можуть бути застосовані інші обмеження, зокрема, і заборона керувати транспортним засобом.

"Якщо протягом 10 календарних днів з дня отримання вимоги Ви не з'являєтеся, ТЦК подає до суду позов про обмеження у праві керування транспортним засобом", — підкреслив Кирда.

Нагадаємо, адвокат Юрій Айвазян попередив, що військовозобов’язані, які мають бронювання від мобілізації, все ж можуть отримати повістку від ТЦК. Це може статися навіть наступного дня після завершення терміну відстрочки, якщо громадянин не оформить її продовження.

Також ми писали, що в ТЦК пояснили, щоб отримати відстрочку від мобілізації, громадянину необхідно надати відповідний пакет документів.

Додамо, що в Міноборони розповіли, коли в додатку "Резерв+" з'явиться автоматична відстрочка.