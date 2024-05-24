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Ці документи постійно мають носити військовозобов'язані — у ТЦК попередили

24 травня 2024 20:08
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — які документи треба носити з собою військовозобов'язаним
Співробітник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. У цей період військовозобов'язаним чоловікам можуть вручати повістки у будь-якому громадському місці. Тому громадянам необхідно носити з собою певні документи. 

Про це розповіли на офіційній сторінці у соціальній мережі Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Так, зазначається, що у кожного громадянина України, який має статус військовозобов'язаного, резервіста або призовника мають бути з собою постійно такі документи:

  • приписне посвідчення;
  • військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (залежно від відношення до військової служби). 

"При цьому, важливо мати інформацію, щодо оновлення даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це може бути VIN-код, що отриманий у ТЦК та СП, витяг, отриманий через ЦНАП, або інформація з реєстру Оберіг у застосунку "Резерв+", — йдеться у повідомленні ТЦК.

Крім цього, важливо зазначити, що під час воєнного стану кожен українець повинен мати при собі паспорт громадянина України. 

У ТЦК додали, що актуалізувати свої дані можна будь-яким способом, як через ЦНАП, так і через застосунок "Резерв+".

"Якщо у витягу не відображається VIN-код (21 цифра), то необхідно звертатися виключно до ТЦК та СП для уточнення інформації", — додали у ТЦК.

 

Раніше ми писали, у ТЦК роз'яснили, що означають статуси у картці військовозобов'язаного.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи необхідно мати військовий квиток, щоб отримати водійське посвідчення.

Також ми інформували, що таке ВІН-код, для чого він необхідний військовозобов'язаним чоловікам, кому і як отримати.

війна
мобілізація
документи
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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