Кто из украинцев будет иметь право на бронирование от мобилизации

Военный билет в руках военнослужащего. Фото иллюстративное: zoda.gov.ua

Право на бронирование от военного призыва в условиях мобилизации будет иметь еще одна категория военнообязанных украинцев. Речь идет о представителях теплокомпаний, водоканалов и управления отходами.

Соответствующее решение СНБО утвердил указом №69/2025 Президент Украины Владимир Зеленский.

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Предприятия смогут забронировать до 75% работников.

"Вводится возможность бронирования от службы в армии работников субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги потребителям по поставке тепловой энергии, централизованного снабжения горячей воды, водоотведения, управления бытовыми отходами", — отмечается в документе.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Виктор Микита рассказал об условиях бронирования работников от мобилизации. По его словам, уже есть четко определенные критерии для всех областей Украины.

Ранее двум отраслям предоставили возможность бронировать 100% работников. Речь идет о некоторых медиках и представителях Специальной антикоррупционной прокуратуры.