Хто з українцев матиме право на бронювання від мобілізації

Військовий квиток у руках військовослужбовця. Фото ілюстративне: zoda.gov.ua

Право на бронювання від військового призову в умовах мобілізації матиме ще одна категорія військовозобов'язаних українців. Йдеться про представників теплокомпаній, водоканалів та управління відходами.

Відповідне рішення РНБО затвердив указом №69/2025 Президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

Що відомо про бронювання ще однієї категорії військовозобов'язаних

Підприємства зможуть забронювати до 75% працівників.

"Запроваджується можливість бронювання від служби в армії працівників суб'єктів господарювання, які надають послуги споживачам із постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, водовідведення, управління побутовими відходами", — зазначається в документі.

Нагадаємо, заступник голови Офіса Президента Віктор Микита розповів про умови бронювання працівників від мобілізації. За його словами, вже є чітко визначені критерії для всіх областей України.

Раніше двом галузям надали можливість бронювати 100% працівників. Йдеться про деяких медиків і представників Спеціальної антикорупційної прокуратури.