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Ще одна категорія чоловіків отримає бронювання — хто саме

6 лютого 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Хто з українцев матиме право на бронювання від мобілізації
Військовий квиток у руках військовослужбовця. Фото ілюстративне: zoda.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Право на бронювання від військового призову в умовах мобілізації матиме ще одна категорія військовозобов'язаних українців. Йдеться про представників теплокомпаній, водоканалів та управління відходами.

Відповідне рішення РНБО затвердив указом №69/2025 Президент України Володимир Зеленський.

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Підприємства зможуть забронювати до 75% працівників.

"Запроваджується можливість бронювання від служби в армії працівників суб'єктів господарювання, які надають послуги споживачам із постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, водовідведення, управління побутовими відходами", — зазначається в документі.

Нагадаємо, заступник голови Офіса Президента Віктор Микита розповів про умови бронювання працівників від мобілізації. За його словами, вже є чітко визначені критерії для всіх областей України.

Раніше двом галузям надали можливість бронювати 100% працівників. Йдеться про деяких медиків і представників Спеціальної антикорупційної прокуратури.

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