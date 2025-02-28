Освобожденные из плена получили право на отсрочку от мобилизации

Еще одна категория украинцев получила право на отсрочку
Кабмин принял постановление, предоставляющее гражданским, которые были в плену из-за российской агрессии, право на отсрочку от мобилизации. Для этого необходимо иметь подтверждающий документ.
Об этом сообщило Минобороны в пятницу, 28 февраля.
Что известно об отсрочке для освобожденных из плена
Кабинет Министров Украины принял соответствующее постановление "О внесении изменений в приложение 5 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".
"Этот документ нормировал положения Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с изменениями от 20 ноября 2024 г.", — говорится в сообщении.
Чтобы получить отсрочку от призыва по мобилизации, необходимо предоставить выписку из Единого реестра лиц, которые были лишены личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины.
Напомним, мы ранее писали о том, каковы три ключевых условия для оформления отсрочки от мобилизации для ухода за близкими родственниками.
Добавим, мы сообщали о том, надо ли посещать ТЦК для того, чтобы продлить отсрочку от мобилизации по причине ухода за родственником.
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