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Еще одна категория украинцев получила право на отсрочку

28 февраля 2025 16:39
Анастасия Писаненко - редактор
Освобожденные из плена получили право на отсрочку от мобилизации
Оформление документов на отсрочку в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК
Анастасия Писаненко - редактор

Кабмин принял постановление, предоставляющее гражданским, которые были в плену из-за российской агрессии, право на отсрочку от мобилизации. Для этого необходимо иметь подтверждающий документ.

Об этом сообщило Минобороны в пятницу, 28 февраля.

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Кабинет Министров Украины принял соответствующее постановление "О внесении изменений в приложение 5 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

"Этот документ нормировал положения Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с изменениями от 20 ноября 2024 г.", — говорится в сообщении.

Чтобы получить отсрочку от призыва по мобилизации, необходимо предоставить выписку из Единого реестра лиц, которые были лишены личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы три ключевых условия для оформления отсрочки от мобилизации для ухода за близкими родственниками.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли посещать ТЦК для того, чтобы продлить отсрочку от мобилизации по причине ухода за родственником.

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