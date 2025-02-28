Визволені з полону отримали право на відстрочку від мобілізації

Оформлення документів на відстрочку в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Кабмін ухвалив постанову, що надає цивільним, які були в полоні через російську агресію, право на відстрочку від мобілізації. Для цього необхідно мати підтверджувальний документ.

Про це повідомило повідомила пресслужба Міністерства оборони у п'ятницю, 28 лютого.

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Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову "Про внесення змін у додаток 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

"Цей документ унормував положення Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" зі змінами від 20 листопада 2024 р.", — йдеться в повідомленні.

Щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації, необхідно надати виписку з Єдиного реєстру осіб, яких було позбавлено особистої свободи через збройну агресію проти України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є три ключові умови для оформлення відстрочки від мобілізації для догляду за близькими родичами.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба відвідувати ТЦК для того, аби продовжити відстрочку від мобілізації за причиною догляду за родичем.