Мобілізація в Україні — ще одній категорії чоловіків можуть надати відстрочку

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні загальна мобілізація під час воєнного стану означає залучення військовозобов'язаних чоловіків до лав ЗСУ для захисту Батьківщини від країни-окупанта. Водночас українським законодавством передбачено певний перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу. Наразі цей перелік пропонують розширити, звільнивши ще одну категорію від мобілізації.

Так на сайті Верховної Ради України зареєстровано законопроєкт №10251 "Про внесення змін до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" з метою сприяння волонтерській діяльності"

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У вівторок, 14 листопада, проєкт закону розглянуто Комітетом Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки та передано для ознайомлення народним депутатам.

Хто саме матиме право на відстрочку — деталі законопроєкту

У тексті документа пропонується звільнити від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період громадян України призовного віку, які займаються волонтерською діяльністю.

Українські чоловіки, які займаються волонтерською діяльністю. Фото: Getty Images

Проте відстрочка надаватиметься за дотримання таких умов:

Офіційне працевлаштування не менш як на 0,75 ставки. Відсутність податкових заборгованостей (для підприємців). Офіційна волонтерська діяльність.

Заняття волонтерською діяльністю має підтверджуватись:

даними у Реєстрі волонтерів;

посвідченням волонтера затвердженого зразка;

підтверджуючими документами про провадження волонтерської діяльності у поточному чи попередньому місяці.

За словами автора законопроєкту, ініціативу мотивовано зверненнями виборців, які беруть участь у волонтерському русі, з проханням внести зміни до законодавства та дати відстрочку від мобілізації волонтерам.

Він підкреслює, що виконуючи мобілізаційне завдання, працівники ТЦК можуть мобілізувати волонтерів, а це може залишити без допомоги військові підрозділи, цивільних тощо.

"У справі забезпечення військових підрозділів, Захисників необхідним для якомога успішнішого виконання завдань з протидії агресії проти нашої держави важливу роль відіграють волонтери. Та й у справі підтримки тих знедолених, які змушені були втекти від війни в інші регіони України, волонтери теж вирішують багато питань, які з різних причин не може вирішувати влада/держава", — нагадав автор документа.

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