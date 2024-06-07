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Еще одну категорию украинцев не будут выпускать за границу — что произошло

7 июня 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — какую категорию мужчин больше не будут выпускать за границу
Проверка документов у мужчины на границе. Фото: ГПСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Как известно, с начала полномасштабного вторжения России в Украину военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет было запрещено выезжать за границу, за исключением определенных категорий. Недавние изменения в украинском законодательстве затронули еще одну категорию граждан.

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Кому запретили выезд из Украины и почему, рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии LIGA.net.

Двойное гражданство в Украине — важное заявление

В сети начала распространяться информация, что в Украине запретили выезд мужчинам, имеющим двойное гражданство. Спикер ГПСУ подчеркнул, что эта формулировка ошибочна, ведь в Украине официально запрещено иметь двойное гражданство.

Тем не менее есть часть граждан Украины, действительно имеющих второй паспорт другой страны. Пограничники неоднократно выявляли украинцев, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев. Демченко подчеркнул, что такие лица всегда привлекаются к определенной законодательством ответственности.

То есть таких мужчин и раньше не выпускали за границу. Ведь ст. 2 Закона Украины "О гражданстве Украины" утверждает:

"Если гражданин Украины получил гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины, и наоборот, если иностранец получил гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины".

То есть даже если гражданин Украины получил гражданство другого государства или государств и не лишается при этом украинского гражданства, то в правовых отношениях с Украиной в дальнейшем признается только гражданином Украины.

 

Мобилизация в Украине — какую категорию мужчин больше не будут выпускать за границу
Проверка документов у мужчины на границе. Фото: ГПСУ

Кому запретили выезд за границу на самом деле

Что касается нового запрета, то речь идет о другой категории — граждане Украины, проживающие за пределами Украины на постоянной основе и имеющие в своих документах соответствующие отметки об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки (штамп) о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

Раньше такие мужчины спокойно могли пересекать границу, однако с изменением норм законодательства такая возможность для них будет ограничена.

Ранее мы сообщали, какие есть основания для выезда украинских мужчин за границу.

Напомним, мы писали, имеет ли выписка, выданная ЦПАУ, такую же юридическую силу, как и документ из ТЦК, и дает ли возможность выехать за границу.

Также мы информировали, кто из украинцев должен приехать из-за границы для посещения ТЦК.

военнообязанные
мобилизация
гражданство
война
заграница

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