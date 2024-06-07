Мобілізація в Україні — яку категорію чоловіків більше не випускатимуть за кордон

Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років було заборонено виїжджати за кордон, за винятком певних категорій. Нещодавні зміни в українське законодавство торкнулися ще однієї категорії громадян.

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Кому заборонили виїзд з України та чому, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі LIGA.net.

Подвійне громадянство в Україні — важлива заява

У мережі почала поширюватися інформація буцімто в Україні заборонили виїзд чоловікам, що мають подвійне громадянство. Речник ДПСУ наголосив, це формулювання є помилковим, адже в Україні офіційно заборонено мати подвійне громадянство.

З усім тим є частина громадян України, які дійсно мають другий паспорт іншої країни. Прикордонники неодноразово виявляли українців, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. Демченко підкреслив, що такі особи завжди притягуються до визначеної законодавством відповідальності.

Тобто таких чоловіків і раніше не випускали за кордон. Адже ст. 2 Закону України "Про громадянство України" стверджує:

"Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України, та навпаки, якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України".

Тобто, навіть якщо громадянин України набув громадянство іншої держави або держав, і не позбавляється при цьому українського громадянства, то в правових відносинах з Україною надалі визнається лише громадянином України.

Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ

Кому заборонили виїзд за кордон насправді

Що стосується нової заборони, то йдеться про іншу категорію — громадян України, які проживають за межами України на постійній основі та мають у своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України.

Раніше такі чоловіки спокійно могли перетинати кордон, проте зі зміною норм законодавства така можливість для них буде обмежена.

Раніше ми повідомляли, які є підстави для виїзду українських чоловіків за кордон.

Нагадаємо, ми писали, ч и має витяг, виданий ЦНАП, таку ж юридичну силу, як і документ з ТЦК, та чи надає змогу виїхати за кордон.

Також ми інформували, хто з українців має приїхати з-за кордону для того, щоб відвідати ТЦК.