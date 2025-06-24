ТЦК не отправляет на фронт после прохождения ВВК, заявляют военные

Военнообязанный на ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

После прохождения ВВК вовсе не обязательно, что признанного годным сразу отправляют на фронт. Кроме того, сейчас мобилизованные имеют право даже выбрать воинскую часть, в которой хотят служить.

Об этом в комментарии изданию Фіртка заявил начальник отделения воинского учета сержантов и солдат запаса Ивано-Франковского ТЦК, подполковник Роман Словинский.

Реклама

Читайте также:

Что происходит после ВВК

По словам Словинского, военнообязанные после прохождения комиссии направляются на обучение в специализированных центрах в соответствии с их физическим состоянием и пригодности к службе.

Продолжительность обучения варьируется от одного до трех месяцев, после чего осуществляется отбор и назначение в соответствующие воинские части.

Важной новостью является то, что за последними изменениями в законодательстве, военнообязанные получили право выбора воинской части для прохождения службы с учетом их специальностей и потребностей.

После собеседования с командиром и успешного прохождения военно-врачебной комиссии, военнообязанный получает полный пакет документов и направляется в выбранную часть.

Отбор кандидатов осуществляется с участием рекрутинговых подразделений, которые работают как в воинских частях, так и в территориальных центрах комплектования. Представители частей помогают отбирать кандидатов, часто напрямую связываясь с потенциальными кандидатами.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли мобилизовать гражданина сразу после прохождения военно-врачебной комиссии в поликлинике.

Добавим, мы сообщали о том, как военнослужащему пройти военно-врачебную комиссию.