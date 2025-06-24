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Главная Мобилизация Что будет после прохождения ВВК — в ТЦК опровергли мифы

Что будет после прохождения ВВК — в ТЦК опровергли мифы

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 04:30
ТЦК не отправляет на фронт после прохождения ВВК, заявляют военные
Военнообязанный на ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН
Ключові моменти Что происходит после ВВК

После прохождения ВВК вовсе не обязательно, что признанного годным сразу отправляют на фронт. Кроме того, сейчас мобилизованные имеют право даже выбрать воинскую часть, в которой хотят служить.

Об этом в комментарии изданию Фіртка заявил начальник отделения воинского учета сержантов и солдат запаса Ивано-Франковского ТЦК, подполковник Роман Словинский.

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Что происходит после ВВК

По словам Словинского, военнообязанные после прохождения комиссии направляются на обучение в специализированных центрах в соответствии с их физическим состоянием и пригодности к службе.

Продолжительность обучения варьируется от одного до трех месяцев, после чего осуществляется отбор и назначение в соответствующие воинские части.

Важной новостью является то, что за последними изменениями в законодательстве, военнообязанные получили право выбора воинской части для прохождения службы с учетом их специальностей и потребностей.

После собеседования с командиром и успешного прохождения военно-врачебной комиссии, военнообязанный получает полный пакет документов и направляется в выбранную часть.

Отбор кандидатов осуществляется с участием рекрутинговых подразделений, которые работают как в воинских частях, так и в территориальных центрах комплектования. Представители частей помогают отбирать кандидатов, часто напрямую связываясь с потенциальными кандидатами.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли мобилизовать гражданина сразу после прохождения военно-врачебной комиссии в поликлинике.

Добавим, мы сообщали о том, как военнослужащему пройти военно-врачебную комиссию.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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