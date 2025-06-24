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Головна Мобілізація Що буде після проходження ВЛК — у ТЦК спростували міфи

Що буде після проходження ВЛК — у ТЦК спростували міфи

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Дата публікації: 24 червня 2025 04:30
ТЦК не відправляє на фронт після проходження ВЛК, заявляють військові
Військовозобов'язаний на ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН
Ключові моменти Що відбувається після ВЛК

Після проходження ВЛК зовсім не обов'язково, що визнаного придатним відразу відправляють на фронт. Крім того, зараз мобілізовані мають право навіть обрати військову частину, в якій хочуть служити.

Про це в коментарі виданню Фіртка заявив начальник відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Івано-Франківського ТЦК, підполковник Роман Словінський.

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Що відбувається після ВЛК

За словами Словінського, військовозобов'язані після проходження комісії направляються на навчання у спеціалізованих центрах відповідно до їх фізичного стану та придатності до служби.

Тривалість навчання варіюється від одного до трьох місяців, після чого здійснюється відбір та призначення до відповідних військових частин.

Важливою новиною є те, що за останніми змінами в законодавстві, військовозобов'язані отримали право вибору військової частини для проходження служби з урахуванням їх спеціальностей та потреб.

Після співбесіди з командиром та успішного проходження військово-лікарської комісії, військовозобов'язаний отримує повний пакет документів і направляється до обраної частини.

Відбір кандидатів здійснюється за участю рекрутингових підрозділів, які працюють як у військових частинах, так і в територіальних центрах комплектування. Представники частин допомагають відбирати кандидатів, часто безпосередньо зв'язуючись з потенційними кандидатами.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть мобілізувати громадянина відразу після проходження військово-лікарської комісії в поліклініці.

Додамо, ми повідомляли про те, як військовослужбовцю пройти військово-лікарську комісію.

військовий облік мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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